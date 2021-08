La influencer Verdeliss dará a luz a luz a su octavo hijo a principios de 2022. La primera mujer embarazada de la historia de Gran Hermano sigue aumentando su familia y se convirtió en trending topic en España el pasado 5 de agosto después de anunciar que estaba embarazada de cuatro meses.

"No sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto, esta vez, todo ha sido tan diferente", avanzaba la futura madre antes de contar su dilema: "Me he debatido entre proclamar a los 4 vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia".

Estefanía Unzu, el verdadero nombre de la estrella de internet, se dio a conocer en por sus consejos sobre maternidad y su fama crece desde que se hizo viral uno de los vídeos de su primer hijo.

Su salto a la fama, a pesar de todas las oportunidades que le ofrece, empañó el relato que compartió en redes: "Nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño".

A medida que crece la popularidad de la navarra se incrementan las voces críticas con su estilo de vida.

Verdeliss se sintió "infiel"

Verdeliss dio explicaciones sobre su postura con la maternidad en entrevistas a diferentes medios, en algunos aclaró que sus creencias religiosas no tenían nada que ver con el número de hijos que tenía. Otras veces añadió connotaciones a su decisión llegando a considerar "moderno" ser madre de una familia numerosa.

El contenido de su mensaje da a entender que las críticas comienzan a hacerle mella y considera "injusta" esa "dualidad" emocional "porque no hay nada más bonito que una vida gestada desde el deseo de una pareja, de un ser humano recibido en un hogar repleto de amor".

A continuación, reincide en la noticia: "ya no hay lugar a debates internos, la tripita empezará a asomar y prefiero evitar especulaciones: Ya es público, ESTOY EMBARAZADA!!!".

Verdeliss confesó haberse sentido "infiel" a sus seguidores porque muchos de ellos empezaban a apreciar su cambio físico y se disculpó por ello: "Ojalá lo entendáis…si algo he aprendido de este mundo, es que puede ser cruel hasta con lo más bello".

Concluyó contando cómo habían recibido la noticia tanto ella como su familia: "Han sido hermosas esas primeras reacciones de los hermanos…esas primeras ecografías, ese primer test! El de la foto jeje! No es reciente ni muy espectacular para hacer el anuncio…pero puedo recordar esa magia en nuestros rostros, esa nube en la que nos montamos al ver el resultado positivo…ese abrazo en el que nos fundimos y no nos volveremos a soltar hasta abrazar a nuestro octavo hijo en nuestro regazo".