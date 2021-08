No volverá a pisar un set de rodaje hasta que todos los profesionales estén vacunados. Rotunda se ha mostrado Sharon Stone, y esa rotundidad ha creado toda una revolución en Hollywood. El “star system” ha enfurecido con la exigencia de la actriz de “Instinto básico”, inmersa en una campaña de promoción para su candidatura a la ejecutiva del sindicato de actores más poderoso de Estados Unidos. Los productores no han tardado en mostrar su rechazo a la obligación de inmunizar la plantilla al completo, ya que entienden que es perjudicial para nuevas producciones.

Según Infobae, la actriz, férrea defensora del seguro médico para todo el personal, ha denunciado presiones y amenazas de la industria tras verbalizar su deseo de que todo el equipo esté inmunizado. “¿Me están amenazando con hacerme perder el trabajo? Sí, lo hacen. ¿Perderé mi trabajo si no se vacuna a todo el mundo en la serie? Sí, podría hacerlo. ¿Intentaré por todos nosotros que todos los sets a los que vayamos tengan al equipo vacunado? Sí, lo haré. ¿Por qué? Porque es ridículo que tengamos que ir a trabajar donde no es seguro hacerlo”. Y contundente, Sharon no ceja en su empeño. La vacunación será requisito indispensable para el rodaje de la película en Atlanta para la que acaba de ser fichada.