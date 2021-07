Fugaces, intensos, apasionados... inolvidables. No se puede negar que los amores de verano son una de las mayores tradiciones patrias y de las que más se disfrutan cuando se es joven (y no tanto). Pero la irrupción del COVID-19 ha hecho que muchos cambien su perspectiva y ahora estén a la caza de algo mucho más serio. Por lo menos este es el objetivo del 65% de los españoles, que este año descartarán una situationship (relación casual) por algo más idealizado en el largo plazo, según confirma un estudio de la app AdoptaUnTío.es.

¿Esto significa que no ligaremos este verano? ¡Nada más lejos de la realidad! Muy a pesar de que la situación actual invita a ser más cautelosos, el 75% cree que este año será mucho más fácil encontrar una pareja que antes del COVID-19, aunque en muchos casos perderán su categoría de aventura, ya que el 60% confiesa que le producen cierto temor los “rollos” de una noche debido a la situación sanitaria.

“La pandemia ha creado un nuevo escenario en la forma de relacionarnos. Cada vez somos más cuidadosos y hasta un poco exigentes al momento de salir a la búsqueda de nuevos amores. Sin embargo, debemos considerar que estos meses, especialmente, tenemos muchas más ganas de salir, divertirnos y relacionarnos, y esto ayudará a que saquemos a relucir, aunque con mesura, esa espontaneidad que nos caracteriza a la hora de socializar. Tendremos amores de verano, de eso no hay duda, pero con una visión más hacia el futuro”, explica Laura Solé, Country Manager de AdoptaUnTio.

¿Y cuánto han cambiado los amores de verano?

Estas son las nuevas claves para entender cómo se han redefinido esas tradicionales y anheladas relaciones de verano, que hacen soñar a millones de personas durante toda su vida:

Romances de mucha intensidad y con futuro. La pandemia no frenará ese deseo de ser el blanco de cupido. El 74% de los españoles ha tenido un amor de verano, según la encuesta de Adoptauntio.es, pero esta vez nos enamoraremos de una manera distinta y con miras a que sea ¿por qué no? con el amor de nuestras vidas. Serán, como siempre, muy intensos, apasionados, pero añadiendo esta vez la posibilidad de llevarlo todo más allá de un beso en la playa.

Encuentros más recurrentes y más largos. Eso de lo que pasa en ‘se queda en’, que será el pasado para muchos. No se hablará más de romance en una sola ciudad, sino que estas parejas que surjan del amorío estival buscarán la manera de que cambiar sus planes para adaptarlos a su nueva situación y hacer que estas citas sean más frecuentes y en cualquier lugar.

Con los mismos gustos y cerca de casa. Si el objetivo es tener un amor que perdure en el tiempo, lo opción será buscar a alguien tenga las mismas aficiones e intereses y que, además, viva o bien sea a en la misma ciudad o muy cerca, para poder mantener viva la llama y llevar la relación a otro plano una vez finalizadas las vacaciones. El 60% de los españoles cree que el verano es la época más fácil ligar, por lo que algunos lo verán como una oportunidad de encontrar a su alma gemela en toda regla.

Más exigentes a la hora de escoger. Ya no solo por temas de salud, que es la principal preocupación de estos tiempos. Los españoles no quieren ir a la ligera buscando cualquier ligoteo. Quieren vivir una experiencia que les deje algo importante y que no les suponga profundas decepciones. El 53% de los encuestados asegura que algún amor de verano les ha dejado el corazón roto, con muchas lágrimas de por medio. Y esto tiene que cambiar.