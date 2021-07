Para sorpresa de todos los aficionados taurinos, Enrique Ponce anunciaba este lunes, en torno a las 21.00 horas, "su retirada por tiempo indefinido" con un escueto comunicado publicado en su página web. "Lo primero que quiero deciros es GRACIAS por vuestro cariño y apoyo incondicional, en especial durante este último año de pandemia en el que decidí defender la tauromaquia, tirar para adelante y devolverle al mundo del toro lo mucho que me ha dado", rezaba el inesperado anuncio con el que el ex de Paloma Cuevas ha confirmado este "alto en el camino" cuando la temporada taurina acaba de comenzar.

Una noticia sorprendente, ya que el diestro tenía previsto torear este martes en Burgos y ya se encontraba en la ciudad castellano leonesa con toda su cuadrilla, que se enteró al mismo tiempo que todos nosotros de esta inesperada retirada. ¿Por qué esta precipitación a la hora de dejar los ruedos? ¿Qué ha empujado a Ponce a dejar los toros cuando tenía varios compromisos firmados para las próximas semanas?

A pesar de que un gran misterio rodea a este adiós repentino del número 1 del escalafón taurino, muchos apuntan a que la complicada temporada que se presenta - con las plazas con un 60% del aforo - y sin tardes confirmadas en ninguno de los grandes cosos de nuestro país habrían pesado mucho en la decisión del valenciano que, a sus 49 años, ya estaría en la cuenta atrás para su retirada.

Francisco Rivera: "Tras más de 2.000 corridas de todos tiene todo el derecho a descansar"

Una poderosa razón que, para Francisco Rivera, es del todo lógica: "No le veo ningún drama ni ningún misterio. Un hombre como Ponce que lleva más de 2.000 corridas de toros, que lleva 30 años jugándose la vida delante de un toro, tiene todo el derecho del mundo a decansar", señalaba el exdiestro en 'Espejo Público', asegurando que la presión mediática que ha soportado Enrique a raíz de su separación de Paloma Cuevas y su noviazgo con Ana Soria hayan tenido nada que ver en su repentino adiós. "Eso es buscarle 3 pis al gato. Es buscar y rebañar para que la noticia sea... este año no tiene ni la persecución ni el acoso que tenía el año pasado, y Enrique lleva siendo portada de revistas mucho tiempo", ha comentado.

Sin embargo, otros apuntan a un complicado momento anímico de Ponce, en el que su vida personal habría pesado de manera fundamental en su retirada. Y es que el valenciano estaría agotado de la presión mediática a la que se ha visto sometido desde que comenzó su historia de amor con la joven almeriense hace un año y no llevaría nada bien el saberse en el ojo del huracán mediático continuamente, ya que durante toda su trayectoria había hecho gala de una discreción difícil de lograr. Además, su falta de acuerdo con Paloma Cuevas para firmar el divorcio también habría pesado en su estado de ánimo, muy tocado en las últimos tiempos.

Por último, pero no menos importante, se especula con que lo repentino de la decisión y el hecho de que ni su cuadrilla fuese conocedora de sus intenciones de retirarse podría deberse a algún tipo de circunstancia personal que, al ser imprevista, habría precipitado este adiós. ¿Un embarazo de Ana Soria? Es una información en absoluto confirmada pero en diferentes mentideros ya se habla de que una noticia de tal calado sería lo único que haría que Ponce se fuese de esta manera tan extraña y sorprendente.