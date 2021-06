"Se me ha defenestrado, se me ha despedido públicamente, se me ha destrozado la vida, se me ha señalado públicamente ante todo un país", expresó el exmarido de Rocío Carrasco en sus primeras declaraciones públicas. No compareció ante los medios de comunicación de los que permanece vetado. Lo hizo en una entrevista con tres conocidos youtubers.

El ex guardia civil hizo frente a las acusaciones de malos tratos físicos, psicológicos, su intento de suicidio, la paliza de Rocío Flores y las acusaciones de manipulación tanto mediática como hacia sus propios hijos. Tras años de ostracismo mediático, el documental conducido por Carlota Corredera 'Rocío: contar la verdad para seguir viva', destapa la versión de Carrasco.

Solo un día después de que se emitiese el primer episodio del documental, las durísimas declaraciones de Rocío Carrasco, pruebas mediante, provocaron el despido fulminante de Antonio David Flores de la productora La Fábrica de la Tele, además de que Telecinco asegurara que no contaría más con la participación del colaborador en ninguno de sus espacios, incluido Supervivientes 2021, donde concursa Olga Moreno, su esposa.

Antonio David Flores habla de su 'linchamiento mediático'

"La gente ha visto una absoluta barbaridad, igual me sale llamarle terrorismo mediático, acoso mediático, un linchamiento mediático", ha aseverado con indignación. Y es que Antonio David afirma que detrás del testimonio de Rocío en Telecinco hay "un negocio, una venganza personal, una intención de destruir a una familia y a una persona".

Antonio David Flores se defendía de esta manera junto a sus entrevistadores, que le ofrecieron un espacio blanco, ajeno a preguntas espinosas. El protagonista, aun así, se fue cargado con 3 archivadores supuestamente repletos de documentos con los que pretendía desmotar la versión de Rocío Carrasco, quien ingresó, como mínimo, 20.000 euros por exclusivas en 2020 y más de 1 millón de euros por la serie documental.

"Ya que tienes el valor de enseñar documentos que no deben mostrarse públicamente, podrías tener el valor de enseñarlo íntegro", alegó el ex guardia civil.

En un momento determinado intentó cargar con su propia documentación, pero tras un gesto de malestar se disculpó: "Pesan demasiado".

Las pruebas de Antonio David, repletas de 'nada'

Al cabo de poco tiempo Antonio David Flores, armado con todas sus fuerzas, levantó sin apenas esfuerzo sus tres archivadores y emitió una amenaza a su exmujer: "Son 300 folios, tres tomos". Cuesta creer que le costase tanto levantar el peso de 300 folios, que se estima en nada más que kilo y medio de peso.

La desconfianza comenzó a despertar cuando en sólo uno de los 3 archivadores mostrados por el exmarido de Rocío Carrasco cabían 500 folios y a los seguidores les costaba comprender el porqué de tanta carga innecesaria.

Un movimiento en falso delató a Antonio David Flores cuando una de sus carpetas se abrió y en su interior mostró el vacío. Durante la entrevista no mostró ni una sola cita de las que supuestamente llevaba documentadas.

Julio Ruz, el exnovio de la ex Miss España y Gran Hermana María Jesús Ruíz, fue quien se percató de que las carpetas estaban vacías.