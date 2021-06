Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, fallecido hace un año víctima de un cáncer poco frecuente y de mal pronóstico: el sarcoma de Ewing. El joven murió el miércoles 13 de mayo de 2020, a los 27 años. Tal día como hoy, 23 de mayo de 2021, cumpliría 29 años y su padre lo recuerda en redes sociales bajo el hashtag #AlessForever (muy utilizado por Ana Obregón) y #Lequiocity. Pies de foto de una imagen entrañable en blanco y negro en la que un pequeño Aless jugaba con su padre.

Ana Obregón, desolada "hace 13 meses que nos enterraron a los dos"

La pérdida de Aless Lequio es el golpe más duro que la polifacética actriz ha enfrentado en su vida. El año pasado, poco más de un mes después de perder a su hijo, recordaba el día de su cumpleaños con una foto de Instagram en la que posaba con su retoño recién nacido. El texto que acompañaba a la foto era tan emotivo como devastador:

"Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños".

Ana Obregón subió a a sus Stories una tarta con la que celebraba sola en su casa el 28 aniversario del nacimiento de su hijo.

"Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tu y al soplarlas estoy segura que escucharás el infinito aplauso de muchas personas que te quieren y otras que te admiran porque tus huellas han conseguido que todos seamos mejores personas. Muchas felicidades hijo mío. No sabes cómo duele no poder estar a tu lado y la eternidad de tu ausencia. Te quiero desde siempre y para siempre", concluía la publicación de la bióloga.

El mensaje de Ana Obregón el pasado 13 de junio, un año y un mes después de la muerte de Aless Lequio, no ha dejado pasar la oportunidad de rendirle homenaje en redes sociales:

"Muchas personas no creen en héroes, pero yo tuve la suerte de conocer uno y lo supe desde el momento en que nació. Fue la persona que más me quiso y más ame ,me protegió y me dió la lección de vida más cruel que un ser humano puede soportar. Fue un loquito apasionado de la vida , como siempre decía, pero la vida le traicionó demasiado joven con el maldito cáncer . Su generosidad, solidaridad y genialidad brillan en la eternidad cada vez más intensamente. Fue mi hijo. Hoy hace 13 meses que nos enterraron a los dos". Rezaba en su post.

El año más duro de Ana Obregón: "Cada vez somos menos"

Ana Obregón ha hecho de sus redes sociales su paño de lágrimas y recurre al calor de sus seguidores, un gran apoyo para ella. Hace apenas dos días que subió una foto con su padre acompañada por un texto en el que calificaba el último año como "el infierno": "Cada vez somos menos , Papá. Después de más de un año estando en el infierno he aprendido que “la vida es un regalo demasiado frágil”. Disfrutad. Por los que no están. Por mi . Disfrutad por favor. Cada segundo. Cada te quiero".

En la siguiente imagen de su mosaico, la bióloga posa espléndida con un vestido blanco. La foto corresponde a su participación en el programa de televisión "Mask Singer". En lo que se esperaba sería un mensaje optimista, su tristeza empañaba las palabras: "Hace unas semanas @susanauribarri me convenció para salir de mi retiro, dejar el duelo por unas horas y grabar como investigadora en un gran programa @masksingera3. Me hacía ilusión porque lo vería con mi madre que acababa de salir del hospital. Esta noche se emite y se que lo verá desde un lugar privilegiado muy bien acompañada. Gracias a todo el maravilloso equipo por su cariño y arroparme en todo momento. Y en especial a @soyambrossi , @pazvegaofficial y @javviercalvo .El programa de esta noche es alucinante, y os lo dice alguien que lleva 40 años haciendo television.#masksinger"

Ana Obregón, la madre de Ana García Obregón, moría el pasado 22 de mayo a los 95 años. La pérdida de su mayor apoyo y la "persona a quien más necesitaba" venció a una fortísima Ana García Obregón, quien confesó que había soñado que los últimos tres años no habían sucedido:

"Hoy me desperté totalmente convencida de que estos 3 últimos años de mi vida habían sido una pesadilla. Respiré profundamente llena de felicidad. Agradecí al Universo de corazón por la suerte de hijo, padres, familia y amigos que tenia. Esperé como siempre en mi cuarto tus buenos días dibujados en la sonrisa más bonita del mundo, lleno de salud y genialidad. Tenía infinitas ganas de achucharte por la maldita pesadilla que había tenido. Esperé la llamada de mi madre para ver si iba a comer con ellos como solía hacer casi todos los días cuando no trabajaba. Esperé. La realidad me pegó una bofetada. Me gustaría soñar esta noche que os tengo cogidos de la mano y no despertar nunca".