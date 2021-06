Los entresijos en la directiva de Los Ángeles Lakers serán la base de una comedia que está preparando la guionista, actriz y productora Mindy Kaling para Netflix. El gigante digital anunció en un comunicado sus planes para esta serie todavía sin título y en la que estará involucrada como productora ejecutiva Jeanie Buss, presidenta y copropietaria del equipo californiano.

Con diez episodios, esta serie girará en torno a Eliza Reed, que tiene que lidiar con los problemas familiares y de negocios que se derivan de estar al frente de un equipo con el glamur y la importancia de los Lakers.

La serie de Netflix se inspirará en la familia Buss, que primero con el fallecido Jerry Buss y luego con su hija Jeanie ha manejado los hilos de los Lakers desde 1979.

Mindy Kaling, quien alcanzó la fama con “The Office” (2005-2013), figurará como productora ejecutiva de esta comedia. También ha dejado su huella en series como “The Mindy Project” (2012-2017) y en películas como “Late Night” (2019). Además, Elaine Ko, que trabajó como guionista y productora en “Modern Family” (2009-2020), dejará su impronta en la serie.

Más Lakers en HBO

Esta comedia para Netflix no es el único proyecto televisivo reciente que retratará al equipo de púrpura y oro del baloncesto estadounidense en la pequeña pantalla.

Así, HBO está preparando una serie dramática centrada en los míticos Lakers de los años 80 del siglo pasado, una brillante época del equipo conocida como ‘showtime’ por el espectacular y explosivo baloncesto que practicaron.

Los actores Quincy Isaiah (Earvin ‘Magic’ Johnson), Solomon Hughes (Kareem Abdul-Jabbar), John C. Reilly (Jerry Buss), Jason Clarke (Jerry West) y Adrien Brody (Pat Riley) forman el elenco de esta serie, inspirada en el libro “Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s”, que escribió Jeff Pearlman.

El realizador Adam McKay, ganador del Óscar al mejor guion original por “La gran apuesta” (2015), dirigió el episodio piloto y también será productor ejecutivo de esta serie.

Los Ángeles Lakers ganaron el anillo la pasada temporada en la “burbuja” de Orlando (EE UU) e igualaron así la plusmarca histórica de 17 títulos de la NBA de sus grandes rivales, los Boston Celtics. En los Lakers han jugado los baloncestistas españoles (y hermanos) Pau y Mar Gasol.

Sin embargo, este año no podrán revalidar su campeonato ya que, muy afectados por las lesiones de sus estrellas LeBron James y Anthony Davis, quedaron eliminados en la primera ronda de los playoff frente a los Phoenix Suns (4-2).