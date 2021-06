Año tras año, verano tras verano, Estrella Damm reinventa su anuncio estival. No es sencillo sorprender en cada ocasión, pero la cervecera catalana lo ha vuelto a lograr con la campaña Amor a primera vista, que une el mar Mediterráneo, conciencia ecológica y, como avanza el título (no vamos a hacer espóiler aquí), un auténtico flechazo amoroso. El vídeo, que ya puede verse en las redes sociales y aparecerá en numerosos medios de comunicación, está protagonizado por los actores Mario Casas, Mireia Oriol, Joan Amargós y la isla de Menorca (y muy en concreto, la cala Turqueta y el Teatro Principal de Mahón).

Hace más de una década, la empresa Estrella Damm había convertido su anuncio de verano en el himno de las vacaciones gracias a sus canciones alegres y pegadizas, aún recordadas y tarareadas (desde la inaugural ‘Summercat’, de Billie the Vision & The Dancers, cuyo estribillo, el imbatible tonight tonight, se convirtió en el himno del verano, hasta el ‘Fantastic shine’ de Love of Lesbian). Unos años después, el anuncio se puso en manos de reputados profesionales del mundo del cine como Isabel Coixet, Julio Medem, Alejandro Amenábar, Dakota Johnson, Quim Gutiérrez, Natalia Tena, Michelle Jenner, Dani de la Torre, Raúl Arévalo, Jean Reno, Laia Costa... para compartir historias con el Mediterráneo de fondo.

Ahora, la empresa apuesta por la sostenibilidad para concienciar sobre la necesidad de proteger los mares (según WWF, el plástico representa el 95% de los residuos que flotan en el Mediterráneo y, pese a tener el 1% del agua del mundo, acumula el 7% de los microplásticos globales). La propia compañía Damm se ha aplicado el mensaje ecológico eliminando las anillas y los decorados de plástico que envolvían sus packs de latas.

Guion en verso

Con la campaña Amor a primera vista, riza el rizo uniendo el mensaje medioambiental, un flechazo entre dos jóvenes, la invitación a disfrutar del estilo de vida mediterráneo y una reivindicación de la cultura, en este caso en formato teatral, ya que el guion del spot es en verso como si aquello fuera obra de Calderón de la Barca y la última escena se desarrolla en el Teatro Principal de Mahón. Todo sucede en Menorca, como ya pasó en 2010, cuando la isla balear fue el plató de San Juan, con el tema ‘Applejack’ del grupo australiano The Triangles, y en 2018, cuando albergó el rodaje de ‘Cyrano’, con Alberto Chicote, Anna Castillo y Oriol Pla como protagonistas.

No solo Casas, Oriol y Amargós participan en la nueva campaña de Estrella Damm. El reparto lo completan los actores Laia Manzanares, Nao Albet, Pep Cruz, Mònica López, Tamara Ndong, Daniel Ibáñez y Rigoberta Bandini quien, además, es la autora de ‘A ver qué pasa’, la canción que pone ritmo al anuncio y que ya está disponible en Spotify, iTunes/Apple Music, Amazon Music y Google Play.

La cantante, compositora, escritora y actriz crea canciones que celebran la vida. Así, las recientes ‘Too many drugs’ y ‘Perra’ son piezas que la representan bien y que se han hecho un hueco en las listas de éxitos musicales. Amor a primera vista está dirigida por el director menorquín Ian Pons Jewell, mientras que Oriol Villar ha sido el director creativo de la campaña publicitaria.