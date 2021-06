La actriz viguesa María Castro se une a la comunidad de celebridades que destapan el velo que durante años escondió las consecuencias de tener hijos. Ocho meses después del nacimiento de su segunda hija, Olivia, la actriz gallega se confiesa y aporta una serie de consejos a futuras madres. Utiliza su cuenta de Instagram para aconsejar a las futuras madres y ofrecerles una perspectiva realista tanto del embarazo como del parto y de todos los procesos que implica ser madre.

El pasado 15 de junio acudió a su cita con el ginecólogo y subió varios vídeos a sus Stories de Instagram antes y después de la cita.

En la primera dio a entender que estaría dispuesta ampliar la familia:

"Aquí, esperando para entrar en el 'gine' y que me digan que el cuerpo de la mujer es tan mágico que después del esfuerzo que hemos hecho este año está en perfecto estado. Quizá.. para otro ¿o no?"

Al final de la cita confirmó que todo había salido bien y volvió a incidir en la misma idea:

"No hay mejor cosa que ir al médico y que te digan que todo está perfecto, en su sitio y todo correcto. Habría que esperar un año o sea, que no digo yo que no vayamos a... pero que todo está perfecto así que ya lo veremos."

María Castro es madre de dos hijas, Olivia y Maia, ambas nacieron por cesárea con poco tiempo de diferencia fruto de su relación con José Manuel Villalba. La gallega y su marido se turnan para pasar tiempo con sus hijas, con la ayuda de la madre de la gallega, a quien agradece su ayuda en diferentes publicaciones en las que resalta la importancia de la ayuda de las abuelas en la conciliación.

En el siguiente vídeo, consciente de la repercusión que podrían tener sus palabras, aclara que de momento no entra en sus planes tener más hijos:

"No se me revolucionen, eh que de momento estamos encantados con nuestra familia de 4". Y aclara: "vivo/vivimos agotados, pero ya no puedo imaginar otra vida mejor".

A continuación anunció un directo con su "amiga y colega" Patri Montero para hablar de los mitos de la maternidad.

María Castro y la maternidad

Durante décadas el parto se blanqueó, sólo se difundía su cara positiva mediante entrevistas a famosas recién paridas con rostros perfectamente maquillados para la ocasión y siluetas recuperadas de forma "exprés" quirófano mediante poco tiempo después.

Para evitar que se siga repitiendo esta situación y mentalizar a la sociedad, rostros visibles como el de la actriz gallega muestran el proceso:

En el texto que acompaña el contenido multimedia explica: "'Lo que pides' versus 'lo que te llega', 'Lo que ves' versus 'lo que hay', 'Barriga mamifit' versus 'barriga slime'".

En el vídeo muestra un vientre ya plano, pero no terso y todavía lejos de estar tonificado. Es lo natural después de siete meses teniendo en cuenta lo que da de sí la piel del vientre durante la gestación. De esta manera evita la frustración de otras madres a quienes sólo le han llegado las imágenes de las famosas "madres fitness".

En otro vídeo muestra la rutina de ejercicios tras su embarazo (al igual que hizo Pilar Rubio en su momento) con las que poco a poco recupera su figura e invita a las mujeres a que, además de a sus retoños, se mimen y se cuiden un rato al día a sí mismas y por sí mismas.

Los ejercicios de suelo pélvico y el deporte junto al esfuerzo, la dedicación y la constancia consiguen los resultados deseados, pero no inmediatos.

El poso de su mensaje es positivo: "El futuro versus el presente. Estamos en el camino, mamis, y aunque no todo es lo que “parece”, lo que sí “parece” es que funciona....".

María Castro muestra la cara más dura de la maternidad

"Lo llaman conciliar cuando lo quieren llamar encaje de bolillos. Y encima tengo que estar agradecida, y de hecho lo estoy, por poder llevarla a cabo" comienza su publicación.

La foto está tomada por su madre "uno de los vértices de nuestra conciliación", como la describe la actriz gallega. "Vamos rumbo al festival de cine de Málaga, y tras una hora de pie en el vagón, meciéndola a favor de su traqueteo y con ella en el “colo” SE DURMIÓ!!!"

Después de lograr que Olivia se durmiese "por fin me senté, aunque tras varios intentos fallidos porque los bebés vienen con un altímetro de precisión, listo para detectar el momento exacto en el que tratas de apoyar tus posaderas". Agotada "me senté y me dormí, vaya si me dormí, aunque siempre preparada para despertarme ante el sonido de una mosca".

María Castro lanza una reflexión: "La maternidad/paternidad es eso, ese descansar con un ojito medio abierto, esa imposibilidad de desconexión física, esa dedicación al otro, y por eso cansa, porque esa alerta constante agota y se asemeja a la maratón de toda una vida, pero es tan fascinante al tiempo.