O Museo Verbum de Vigo acolleu onte a presentación do libro-disco “Escolma Aberta” (Editorial Elvira), de Alberto Cunha. O acto contou coa presenza do alcalde de Vigo, Abel Caballero; o escritor Antonio García Teijeiro e o editor Xabier Romero. O libro‒disco está integrados por 10 poemas musicados por figuras como Luis Emilio Batallón, Suso Vaamonde, Amancio Prada, Xoán Rubio, Los Tamara, Juan Pardo e Vicente Araguas). Alén diso, cada poema vén acompañado por unha ilustración, cuxo autor é Ramón Trigo, e por un comentario feito por diferentes persoas relacionadas co eido da cultura galega.