La actriz viguesa María Castro esta de actualidad. Además de su éxito profesional, la interprete gallega conquista a cientos de miles de seguidores en redes sociales, donde comparte con ellos temas relacionados con la maternidad, su rutina de ejercicio, su profesión o la cocina, otra de sus grandes pasiones como dejó claro en su participación en el talent MasterChef Celebrity.

Pero en las últimas jornadas decidió compartir a través de Instagram el accidente que sufrió en Cádiz, un grave percance con el sol del que quiso dejar constancia para concienciar también sobre la importancia de protegerse.

"Hacía mucho, MUCHO!, que no pisaba la playa sin cubos y palas... y un rato de respirar para mí y conmigo, leer un libro que no fuese un cuento, y si me apetecía, yo que sé... contar las pecas de mis rodillas". Lo que se presentaba como una jornada de relax y tiempo para si misma después de las exigencias de conciliar vida familiar y profesional terminó en drama.

"Unos chicharrones, unas tortillas de camarones, un libro, una mini toalla de manos dónde apenas me cabía la espalda (vaya cuadro), mi crema solar y yo...esa fue toda mi compañía... perfecta para la ocasión, menos la crema...VAYA ACHICHARRADA ME METÍ..."

La imagen que compartió a través de sus perfiles duele solo con verla: la piel de su abdomen (ese que enseñaba semanas atrás sin complejos después de siete meses de dar a luz a su segunda hija) estaba totalmente quemada.

"Muchos me habéis dicho que igual la crema estaba en mal estado, que también el aire y el sol del sur son bombas para la piel, quizá las hormonas de la lactancia, o tal vez la sensibilidad de la piel de la barriga tras lo majestuosa que se puso en el embarazo... o una suma de todo...pero vaya ACHICHARRADA ME METÍ. No juego con el sol. NO LO HAGO. Pero esta vez, él me la jugó a mi." Aprovechó también la publicación para insistir en lo importante de protegerse antes de la exposición solar.

Un día después la interprete gallega actualizaba el estado de su quemadura solar a través de unos stories en su cuenta de Instagram y compartía algunos de los remedios caseros, como el aloe vera que había puesto en práctica. También mostraba las cremas que estaba utilizando para tratar la lesión, no sin antes advertir que lo necesario en esos casos era consultar con un médico y nunca automedicarse. En las imágenes podía verse una buena evolución de la quemadura.

El Festival de Cine de Málaga su 24ºedición el pasado fin de semana, desde el 4 a 6 de julio y la invitada que más titulares protagonizó fue la gallega María Castro, que acudió con su bebé y no tuvo ningún reparo en darle el pecho en público. Una acción con tintes reivindicativos y políticos con un trasfondo en el que merece la pena profundizar. Pero por ahora tratamos el inesperado atuendo que también ha dado mucho de qué hablar.

El vestido con el que sorprendió a todos los asistentes también fue el ángulo en el que se centraron los flashes del "photocall". María Castro, muy involucrada en su maternidad, reconoció no tener tiempo de escoger ropa de "showroom en showroom". La prenda causó furor y la convirtió en la más elegante de la fiesta.

Se trata de su segundo vestido de novia, el que utilizó para su segunda boda en la que contrajo matrimonio con su actual marido, José Manuel Villalba.

La actriz viguesa María Castro se une a la comunidad de celebridades que destapan el velo que durante años escondió las consecuencias de tener hijos. Si hace unas semanas mostraba sin tapujos su cuerpo siete meses después de dar a luz a su segunda hija, ahora ha vuelto a utilizar las redes sociales para mostrar una de las caras más duras de la maternidad: la conciliación y el agotamiento físico y mental de madres y padres.

En una nueva publicación de Instagram, la viguesa enseña cómo se rindió al sueño en un tren con su hija en brazos: "Lo llaman conciliar cuando lo quieren llamar encaje de bolillos. Y encima tengo que estar agradecida, y de hecho lo estoy, por poder llevarla a cabo" comienza su publicación.