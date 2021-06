La mujer de Robbie Williams, Ayda Field, publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se ve como rapa la cabeza al cantante. “Es todo o nada cuando se trata del pelo... Y aparentemente ahora es nada”, escribió y bromeo con los hashtags: “Sin pelo, no me importa” y “La bella y el calvo”.

Con este new look, la exestrella de Take That ha recuperado su aspecto más gamberro y el corte que llevaba cuando lanzó su primer disco en solitario, Life Thru A Lens (1997). Al artista, de 47 años, le ha gustado siempre experimentar con su apariencia, en sus vídeos y en su vida real, y a lo largo de los años ha optado por looks variados y extremos como una cresta, un tinte de color rosa, rubio oxigenado y unas mechas contrastadas.

“20 años más joven”

Field comparte el divertido vídeo en sus redes sociales con la nueva transformación del músico. Con una maquinilla en mano le rapa la cabeza al cero al ritmo de la canción “Ready For It?” de Taylor Swift. Al principio, parece que el cantante no está muy convencido, pero su esposa no le da opciones ya que se pone rápidamente manos a la obra. Mientras ella muestra a cámara la afeitadora eléctrica, Williams asiente con la cabeza, y en la siguiente le rapa la cabeza al cero. La grabación termina con ella soplándole el pelo cortado en la cara, orgullosa de su obra, y con él pasándose las manos por la cabeza sin creer lo que acaba de suceder.

Como era de esperar, los fans inundaron rápidamente de mensajes sus redes sociales y felicitaron al cantante por su nueva imagen asegurando que parece “20 años más joven” y que les recuerda al “Robbie de los años 90”.