Derek Paravicini está ciego y además sufre autismo y graves dificultades de aprendizaje causadas por su nacimiento prematuro a las 25 semanas de gestación. No sabe leer, ni siquiera braille, ni siquiera partituras. Sin embargo, este británico de 41 años es un genio musical. Posee la habilidad de que cuando escucha una melodía, es capaz de reproducirla inmediatamente. Sus dones lo han convertido en un célebre concertista, una estrella de internet con más de 1,1 millones de visualizaciones en YouTube. Y además cuenta allí con un canal de vídeos con poco más de 22.000 suscriptores.

Ahora la vida de este músico fuera de serie, al que se le conoce como el iPod humano y que es sobrino político de Camilla de Cornualles, segunda esposa de Carlos de Inglaterra, dará un giro cuando su historia salte a la gran pantalla. El guionista David Seidler (El discurso del rey), según la prensa británica, está preparando un filme sobre la vida del pianista que estará basado en un libro acerca de él, En la clave de un genio, la extraordinaria vida de Derek Paravicini, escrito en 2008 por el prestigioso profesor de música Adam Ockelford.

El propio Ockelford, que ha confirmado la existencia del proyecto a The Daily Mail y ha explicado que Seidler reside en Nueva York y él está en el Reino Unido, por lo que se comunican casi a diario por videollamadas, ha subrayado que la película “se centrará en la infancia de Derek, entre los 5 y los 10 años, porque ahí es donde reside la clave de la historia”.

Se da la circunstancia de que Ockelford fue el maestro de Paravicini en su infancia. Según él, en 1985, mientras daba una clase de piano en una escuela para ciegos en el suroeste de Londres, un niño que estaba visitando el centro con sus padres corrió hacia el instrumento, acercándolo a la niña que lo tocaba, y empezó a jugar salvajemente. Era Derek.

“Empezó a golpear las teclas, con los codos y los puños. Al principio pensé que era un chiflado, pero de repente me di cuenta de que estaba tocando Don’t cry for me Argentina, y que subía y bajaba el teclado para hacer más escalas. Entonces supe que no era un loco, sino un genio”, relata Ockelford al diario británico.

Su biógrafo y maestro durante 25 años asegura que Paravicini es un sabio, que puede identificar y luego retener todas las notas de un tema musical: “Tiene miles de piezas en su repertorio. Nunca escuché a nadie tocar como él. Puede oír una canción una vez y luego tocarla perfectamente”. De hecho, dice que su acierto es que, a través de la improvisación y su prodigiosa memoria, incluso la mejora.

Cuando tenía solo dos años, el pequeño Derek comenzó a tocar un órgano de juguete. Su madre, Mary Ann, explica que de forma instintiva interpretaba rimas infantiles y canciones que escuchaba en la televisión. Y su padre, Nicolás, recuerda que jugaba con los codos, incluso con la nariz, y que es capaz de reproducir una canción que aprendió hace dos décadas. “Conserva todo lo que oye”, aseguró a un periódico de Sídney (Australia) cuando su hijo dio un concierto allí en 2010. Pero también reconoció que su memoria a corto plazo es muy frágil. “Es una gran compensación por sus problemas. Ama a las personas e interactúa con ellas a través de la música, tocando para ellas”, matizó.

Desde los 9 años, Paravicini ha dado conciertos en diferentes auditorios. El primero fue el conocido Barbican Center de Londres, pero también ha tocado en Downing Street para primeros ministros de su país; en Las Vegas, y en el Palacio de Buckingham. Lo más sorprendente es que no cobra por sus recitales y todo se destina a organizaciones benéficas. Esto a pesar de que necesita cuidados constantes, primero de sus padres y ahora de personal especializado que le ayuda a comer, a ducharse y a vestirse.

El músico reside ahora en un centro regido por el Real Instituto Británico para Ciegos pero es supervisado por su familia, con la que tuvo una disputa legal hace 11 años porque la institución quiso hacerse cargo de él para que su figura no fuera explotada.

El tribunal calculó que podía ganar 150.000 libras anuales, pero aseguró que dos tercios iban a pagar sus cuidados y que su familia gestionaba perfectamente sus actos comerciales y sin ánimo de lucro: lo hacía simplemente por su amor a la música. “Es correcto poder decidir qué le sucede a nuestro hijo”, declaró Mary Ann al Sydney Morning Herald. “Queremos asegurarnos de que tengas una gran vida. Fue una pena tener que pasar por un juicio, pero entendemos a instituto”.

La madre del músico es la única hermana del militar retirado Andrew Parker-Bowles, quien estuvo casado con Camilla Parker-Bowles, la actual duquesa de Cornualles, entre 1973 y 1995.