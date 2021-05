La plataforma Audible, de Amazon, acaba de lanzar un podcast titulado Pablo Alborán: Cantar para respirar, en el que el artista relata su vida de la mano de sus familiares, amigos y compañeros que han estado siempre a su lado. Se trata de siete entregas, de 40 minutos de duración cada una, que desvelan los primeros recuerdos del cantante, sus amigos de la niñez, sus primeras incursiones en la música e inolvidables momentos que ha vivido con su equipo técnico.

“Han pasado 10 años y a veces no eres consciente de lo que has vivido hasta que verbalizas historias y recuerdos y te lo recuerdan otras personas. Eso ha removido dentro de mí un montón de emociones y de reflexiones. La gente se va a sentir muy identificada porque la música es de todos”, reflexiona el cantante, a punto de cumplir 32 años.

“Es un podcast en el que la gente va a poder descubrir y conocer muchísimas historias y entresijos de lo que ha sucedido durante estos 10 años. Los inicios, las giras, los conciertos, el trabajo que la gente no ve de primera mano… y, sobre todo, van a conocer gracias a las personas que me acompañan muchas cosas que no conocen”, explicó Alborán.

El cantautor, que promete que “la emoción está asegurada”, cuenta que los oyentes “van a abrir una puerta a través de este nuevo podcast muy interesante”.