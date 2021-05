Desde que a principios de año le diagnosticaron cáncer, Julia Otero continúa adelante con el tratamiento de su enfermedad. La comunicadora sigue a rajatabla las pautas de sus médicos, tal como ella misma acaba de explicar en Instagram, donde ha colgado una foto junto a su perro en un paisaje en plena naturaleza y mostrando su mejor sonrisa. “Mi oncólogo me manda a paseo y soy obediente. Cada día 6, 7 u 8 kilómetros. Así se estimula la producción de unos seres muy simpáticos llamados neutrófilos”. “Me estoy haciendo un máster, curando y aprendiendo”, ha añadido.

Varios compañeros de profesión, como Andreu Buenafuente y Mónica Carrillo, y muchas personas anónimas han reaccionado mostrándole todo su apoyo y cariño y la periodista ha contestado a algunos de sus seguidores que les echa mucho de menos, pues lleva desde el 23 de febrero retirada de las ondas radiofónicas.

Ese día, en el que se cumplía el 40º aniversario del golpe de Estado de Antonio Tejero, la periodista gallega anunció en antena, en su programa de Onda Cero “Julia en la onda”, que le habían diagnosticado cáncer. Explicó a sus oyentes que unos días antes, durante un control rutinario, “de esos que todos tenemos que hacernos, llegó la sorpresa”. “Después de una semana he llegado a la conclusión de que tenía que compartir con todos los oyentes la razón de mi ausencia. Miles de tardes compartiendo la vida y qué menos que contar lo que me pasa”, aseguró. “En un rinconcito aparecieron células egoístas, como las llama el doctor López Otín que no procuran el bien común sino que se olvidan y van por libre”, comentó.

“La palabra cáncer da miedo, pero estoy aprendiendo a pronunciarla en primera persona. No es fácil, pero ahí estamos. Voy a estar unos meses fuera de combate aunque mi oncólogo insiste en que, entre quimio y quimio, me deje de tonterías y vaya a la radio a daros un poco la tabarra. Y eso pienso hacerlo en cuanto pueda, que espero sea en pocos días”, siguió explicando. “Hay miles de personas que están pasando lo mismo, algunas incluso estarán escuchándome en este preciso instante. Que sepáis que, ahora sí, sé exactamente lo que se siente y os digo una cosa, si la ciencia envía un robot a Marte que llega a la hora y día previstos, cómo no vamos a superar eso”, añadió.

En este tiempo para recibir tratamiento y reponerse, de vez en cuando se comunica a través de las redes sociales para demostrar el optimismo y la energía con los que afronta este periodo de su vida. Además, a veces interviene de forma muy esporádica en su programa.