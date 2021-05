Las recientes declaraciones de María Teresa Campos y su hija Terelu atacando ferozmente a Rosa Benito por asegurar que Rocío Jurado no era amiga de la veterana comunicadora han desenterrado el hacha de guerra entre Amador Mohedano y el televisivo clan. El hermano de la chipionera ha salido en defensa de su exmujer después de que la malagueña la llamase descerebrada, señalando que la madre de sus hijos “es lo mejor del mundo”. Una defensa sobre la que Rosa Benito no tuvo más que palabras de agradecimiento, “aún poniéndolo como lo he puesto en algunos momentos”.