Demi Lovato anunció el pasado miércoles que se identifica como una persona de género no binario, después de reflexionar durante varios meses sobre su identidad. “Durante el último año y medio me he dedicado a sanar y autorreflexionar. Y después de ese trabajo, tuve la revelación de que me identifico como no binario (...) Siento que eso representa mejor la fluidez en mi expresión de género y me permite sentirme más fiel a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo”, afirmó en su nuevo podcast, 4D With Demi Lovato.

“Aún estoy aprendiendo sobre mí y no pretendo ser una voz experta”, añadió la estadounidense de 28 años. El anuncio llega dos meses después de que se estrenara una serie documental que hace especial hincapié en los episodios más traumáticos de su vida, como el infarto y los tres derrames cerebrales que sufrió por una sobredosis en 2018.