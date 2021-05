Parece que Robert De Niro está atravesando una mala racha. Tras sus graves problemas económicos y su polémico divorcio de Grace Hightowerse, el actor acaba de sufrir un aparatoso accidente en Pawhuska (Oklahoma), donde está rodando Los asesinos de la luna de las flores, de Martin Scorsese y en el que comparte protagonismo con Leonardo DiCaprio. “Me rompí el cuádriceps, creo que pisé algo, me resbalé y me caí, así de simple. Pero el dolor era insoportable y ahora tengo que arreglarlo”, afirmó el actor de 77 años, que reconoció que el tropiezo se debe a su avanzada edad: “Esto pasa sobre todo cuando envejeces, así que tienes que estar preparado para lo inesperado. Por suerte, esto es fácil de llevar”. Tras el accidente, el actor regresó a su casa de Nueva York para recibir tratamiento médico.

Según reveló la productora “el rodaje no se ha detenido ya que estos días De Niro tenía previsto volver a Nueva York y no contaban con él hasta dentro de tres semanas” y aseguró que el incidente no tuvo lugar en el set, sino durante el tiempo libre del intérprete. “Mi personaje es bastante sedentario, así que nos las arreglaremos”, aseguró el artista.