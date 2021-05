Pilar Rubio dio a conocer ayer su segunda colección de baño para la firma viguesa Selmark, una edición cápsula integrada por cinco modelos con los que la presentadora ha querido apostar por empoderar a la mujer, independientemente de su cuerpo y poner el acento en la seguridad que proporciona llevar unos diseños que se ajustan a la silueta. “Te sienta bien. Te sientes mejor” es el lema de la colección, un concepto que Selmark ha desarrollado a partir de una de las máximas personales de Pilar, que apunta que “nada te sienta mejor que sentirte bien”.

“La colección viste a la mujer por fuera, con líneas en las que se conjuga la comodidad y el diseño, pero también por dentro, dotándonos de seguridad para sentirnos bien y a gusto con nosotras mismas que es lo más importante a la hora de ponerte una prenda de baño”, asegura Rubio, que anima a las mujeres a “sacar el bañador a la calle”.

La presentadora sostiene que sus diseños “están concebidos para triunfar” no solo en el agua, sino también “en el chiringuito o en una tarde paseo. Destaca así la “versatilidad” de las prendas: “La mayoría son modelos multiusos y se pueden poner de varias maneras y en ambientes distintos. ¡Yo no me canso de buscar looks para combinarlos!”.

La colección llega a las tiendas tras un proceso de diseño complicado por la pandemia. En todo caso, Pilar Rubio asegura que ha podido involucrarse “en todas las fases del proyecto, eligiendo modelos, colores y tejidos” para conseguir “cinco prendas joya con una personalidad e inspiración diferentes que van desde un fondo de armario a algo más chic, con esencia sexi y elegante”.

Rafael Pérez, CEO de Selmark, explicó que la segunda colección de Pilar Rubio llega tras los “resultados increíbles” de la que presentó el año pasado. La clave del éxito, aseguró, ha sido su “alto nivel de exigencia, en consonancia con los valores de nuestra casa”. “Hacer bañadores es complicadísimo. Son prendas que van ajustadas al cuerpo y eso te obliga a que el patrón sea extremadamente trabajado”, agregó.

Selmark, empresa con sede en Vigo, es uno de los puntales del segmento de lencería y moda de baño en España. Fundada en la década de los setenta por Amador Pérez y especializada en lencería y corsetería, ha apostado siempre por la internacionalización.

Con una plantilla integrada por más de un 87% de mujeres, la firma tiene una capacidad de producción de 4.000 prendas al día y exporta un 40% de sus productos a mercados internacionales de Europa, América y Oriente Medio y China.

Desde sus orígenes, la marca ha lanzado al mercado más de 580 colecciones, 45.000 referencias y 40 millones de prendas en sus diferentes líneas de producto.