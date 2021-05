Juan Avellaneda (Barcelona, 1982), modisto que ha revolucionado la sastrería masculina, fue conocido por el público gracias a su participación como coach y jurado en ‘Cámbiame’ (Tele 5) y en ‘Masterchef Celebrity 4’ (TVE-1). Su estilo se mezcla con influencias japonesas y artísticas como Dalí y Lorca. Inauguró el lunes pasado la pasarela 080 con su colección La nuit éclairée.

–¿Qué le supuso inaugurar la pasarela 080?

–Durante muchos meses no hemos visto nada de moda y me emociona pensar que volvemos otra vez a mi ciudad y a La Pedrera. Por este motivo presento una colección para desconectar de esta situación y para mostrar lo que realmente buscaba la moda en su principio que era hacer soñar. Me hace especial ilusión inaugurar esta pasarela para sumergirnos en un sueño, un sueño estético, un sueño hedonista...

–¿Primera vez?

–Sí, es la primera vez que abro la pasarela. Solamente desfilé en febrero del 2020.

–¿Cómo ha sido la experiencia de filmar en La Pedrera?

–La Pedrera es un icono de Barcelona, un clásico del modernismo en el que nunca hubiera imaginado poder hacer nada. El mundo estético que me imaginaba de niño lo he plasmado en esta colección, que hemos grabado en una increíble y gigantesca instalación multisensorial, una evocación a la naturaleza donde he plasmado ese sueño de mi infancia.

–Hábleme de La nuit éclairée.

–Durante los últimos meses nos ha invadido la incertidumbre y es por este motivo que la moda debe recuperar su función ancestral: envolvernos en belleza, alegría, color y diversión. La nuit éclaire es mi aportación a esta causa. En esta colección cápsula he decidido centrarme en unos pocos elementos que condensan mi visión de la moda y el mundo.

–¿A quién va dirigida?

–A toda aquella persona que quiera volver a vestirse, a disfrutar... También es verdad que todas mis prendas te las puedes poner tanto de manera formal como con un estilo informal. Hay muchas prendas que te las puedes poner con un jeans. Está pensada para disfrutar de la moda y con el momento de vestirse.

–¿Por qué apuesta por las colecciones cápsula?

–Un diseñador tiene que sacar las colecciones cuando lo sienta, no cuando el tiempo lo diga. Es decir primavera-verano, otoño-invierno, ok, ¿pero por qué tengo que hacerlo en un mes? A lo mejor el mes siguiente estoy más inspirado. Yo creo que las colecciones cápsulas son el futuro .

–¿Sus diseños no entienden de género?

–Hay muchas prendas que funcionan tanto en chico como en chica. Hay muchas prendas que se repiten en hombre y en mujer explicadas de una forma diferente. Luego hay prendas que las puede llevar quien quiera, sea hombre, mujer o lo que apetezca.

–Su firma acaba de cumplir seis años. ¿En todo este tiempo cómo ha evolucionado?

–Yo creo que cada vez es más lo que yo soy y a mí me gusta Estamos en un punto en que ya hemos generado unos códigos estéticos en unas prendas que son reconocibles nuestras. Estoy muy contento porque esta colección muestra bien esta evolución.

–¿Qué opina de los desfiles virtuales?

–Es algo fantástico. Al final llegas a mucha más gente y si miramos a nivel negocio creo que interesa que todo el mundo pueda ver el desfile y se presenta de una forma superamena. Me da la sensación que es un formato muy bueno y que además son piezas que se guardan. Un desfile es como un fast food, cuando acaba ya no existe. En lo digital esto no ocurre.

–¿Cómo ha afectado la pandemia a la moda?

–La pandemia la ha hecho más sostenible. Cada diseñador tiene que mostrar cuáles son sus códigos, tiene que seguir haciendo lo que cree, pero también hay que evolucionar y ahora hay que pensar un poco más en que se tiene que hacer. Creo que la pandemia ha ayudado para que todos nos fijemos en lo básico y para poner un orden en todo. Obviamente es un momento complicado y el resultado es devastador y las ventas han caído, pero nos ha ayudado a focalizar en lo importante.

–¿La gente ha cambiado sus hábitos a la hora de vestir?

–Creo que sí. La gente se ha relajado mucho más e incluso se ha dejado. Cuando uno no está anímicamente bien no da tanta importancia a la imagen, a verse bien. Todos hemos sufrido y esto se refleja en la forma de vestir, pero estamos en un punto que poco a poco vamos saliendo y todos empezaremos a cuidarnos y a disfrutar más.