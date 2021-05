En uno de los mejores momentos de su vida, y consolidada como una de las actrices más populares del país, Blanca Suárez es de las pocas afortunadas cuyo ritmo de trabajo no ha bajado ni un ápice a pesar de la pandemia.

Tras terminar el rodaje de El cuarto pasajero, la próxima película de Álex de la Iglesia, y antes de comenzar el próximo en junio, se convierte en protagonista de la portada y las páginas interiores del número de mayo de la revista ‘Cosmopolitan’.

Tras este duro año, la intérprete confiesa que ha tomado una decisión: bajar el ritmo y tomarse las cosas con calma: “Me he dado cuenta de que vivía inmersa en un ritmo que no sé si es sostenible y he bajado las revoluciones”. Fiel a su discreción, la actriz rehúsa hablar de su relación sentimental con el actor Javier Rey, que dura ya dos años. “Mi vida es mía y yo elijo quién puede participar y quién no en ella. Todos tenemos derecho a decidir hasta dónde contamos y qué queremos enseñar. Si tengo un rollete y se lo digo a mis amigas es porque quiero que lo sepan ellas, no toda España”, confiesa molesta.