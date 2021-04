Entre otras cosas, el 2021 nos ha traído un momento de nostalgia para enmarcar. Jaleel White, el actor que dio vida en los años 90 al gafotas Steve Urkel ha recuperado a su personaje de ‘Cosas de casa’ para promocionar su propia marca de marihuana. Y es que en Estados Unidos está legalizada y su consumo es habitual. Uno de sus más famosos promotores es el rapero Snoop Dogg, con quien el actor se ha aliado para promocionar su propia gama de productos.

El intérprete de 44 años, y ahora empresario del cannabis, comercializa una versión de la popular variante de marihuana purple (por el color morado de sus cogollos). White ha llamado a la suya Purple Urkle, siguiendo los pasos de otros famosos que emprendieron antes que él en el sector de los porros, como Jim Belushi y Whoopi Goldberg. Para asegurarse mercado, ha decidido recuperar a su icónico personaje.

Después de 23 años, White ha vuelto a subirse los pantalones hasta las axilas y a ponerse las gafas de pasta en la campaña promocional de su marca, “ItsPurpl”. Él mismo ha compartido en las redes sociales varios carteles, así como el anuncio en el que aparece junto a Snoop Dogg.

Desde el final de “Cosas de casa” en 1998, no se había vuelto a poner en la piel de Urkel salvo en una ocasión para el doblaje de un episodio de ‘Scooby Doo... And Guess Who?’, en 2019. El regreso del famoso personaje ha venido acompañado por la vuelta de su alter ego, Stefano, el lado guaperas y ligón que escondía el personaje del empollón.

“Me siento un poco Willy Wonka. El sabor es muy similar al de un caramelo de uva”, declaró el actor en la presentación de su negocio, surgido tras una alianza con la empresa 710 Labs. White conoció al fundador de 710 Labs, Brad Melshenker, durante un vuelo y se hicieron amigos gracias su pasión por el cannabis, y fue así como pensaron unirse para el proyecto.

Además de la maría, el actor lanzará una serie de productos aprovechando el regreso de su personaje, cuya cara ha plantado en sudaderas, gorras, mascarillas, vapeadores y sartenes para gofres. Aunque White puso en marcha su marca en enero, llevaba meses manteniendo en secreto cuáles iban a ser los productos que quería promocionar.

“Lo que siempre me llamó la atención fue que no había un líder de marca claro para la hierba de color violeta”, explicó White a Forbes. “No tenía sentido para mí que ninguna empresa de importancia no hubiera reclamado este camino, así que, ¿por qué no yo?”, añadió. Su actividad como empresario no quita que White siga adelante con su carrera de actor. Últimamente ha aparecido en series como ‘El show de Big Show’, ‘Vuelve Raven’ y ‘Recién llegados’.