La soprano y exparticipante de 'Masterchef Celebrity 5' Ainhoa Arteta ha revelado que está en silla de ruedas tras pasar la Covid-19. En vídeo en su perfil de Instagram, la artista ha intentado tranquilizar a sus seguidores explicando qué es lo que le ocurre.

"Como todos estáis muy intranquilos lo que me pasa es una consecuencia de la Covid que me ha salido ahora porque hace dos meses que lo pasé. Es un edema, se me han inflamado las venas dentro de las rótulas de los huesos y el peligro está en que no debo andar mucho, tengo que reposar", aclara la artista después de haber publicado otra grabación en la que aparecía dirigiéndose al aeropuerto en silla de ruedas.

La soprano explica que actualmente está trabajando, pero que va con "muletas y en silla de ruedas para evitar los paseos infinitos del aeropuerto". Sus fans se alarmaron cuando la vieron en ese estado y por ello ha querido tranquilizarles con un vídeo en su cuenta de Instagram en el que también agradecía los servicios de asistencia de los aeropuertos por la labor que están haciendo.

"No es nada grave, pero no es agradable; espero que no haya venido para quedarse [el edema] y que podamos quitar la inflamación, y que sea una consecuencia más de estos efectos secundarios", seguía contando Arteta mientras se dirigía al avión para regresar a casa. La vocalista confiesa que este imprevisto la pilló por sorpresa: "Cuando parece que has pasado todo, de repente te quedas como me quedé yo el otro día, sin poder andar", detalla Arteta.

Con todo ello, ha lanzado una aclaración para que nadie se preocupe, asegurando que estaba bien cuidada y en buenas manos. Su perfil no ha parado de llenarse con mensajes de ánimo deseándole una pronta recuperación.