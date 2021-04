Mercedes Milá no está de acuerdo con su amigo Miguel Bosé. La popular periodista catalana ha confesado que rechaza su testimonio negacionista: “No, no lo apoyo. No puedo apoyar ese discurso negacionista porque pienso lo contrario. Son sus palabras y sus pensamientos, no los míos”. Por el contrario, quiso mostrar su apoyo a Rocío Carrasco: “Rocío debe tener una necesidad imperiosa para desnudarse tanto”, razonó.