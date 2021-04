"El Grupo" es un programa de la cadena SER, conducido por las actrices Silvia Abril y Toni Acosta, que se emite durante las madrugadas del viernes al sábado desde hace un año y medio. Se trata de un espacio de humor, abierto a la improvisación y en el que los radioyentes participan con sus cuestiones, reflexiones o preguntas, a través de las redes sociales del programa.

La última emisión fue este pasado 17 de abril y llevó por título "Poniendo el acento". Ahí, las conductoras se 'enredaron' a hablar de los dejes y entonaciones lingüisticas que más les llamaban la atención. El acento gallego tuvo un aparte en sus reflexiones, cuando les llegó un mensaje de Monsita.

Toni Acosta reprodujo su apunte: "Dice Monsita: A mí me vuelve loquita el acento gallego". Silvia Abril respondió al instante: "A mí también, de hecho yo a Heidi la hacía gallega". Y aunque tuvo un lapsus con su ciudad de origen al situar a la niña, protagonista de la popular serie de dibujos animados japoneses, en Oviedo, enseguida rectificó: "Donde dije Oviedo, digo Vigo. Heidi era de Vigo, y me encanta el acento de Vigo, entonces yo decía(...)". Fue cuando comenzó a imitar la entonacion gallega para contar la historia de la pequeña huérfana. "A mí me crió mi abuelo entre cabras y vacas y Niebla...". Entonces Toni Acosta se dio cuenta de que "con ese pelo, y ese jersey de rayas te pareces a Heidi", le dijo, entre bromas.

Resulta que Heidi era gallega y de Vigo. O al menos en la cabeza de Sílvia Abril.



Programa completo en Youtube → https://t.co/Qq9SyPl3Ks



Escuchar en SER Podcast → https://t.co/tHvnD2Cgzz pic.twitter.com/OKV3MDtajj — El Grupo (@LasDelGrupo) 18 de abril de 2021

Silvia Abril interpretó a Heidi

Pero si hubo un tiempo en el que la pareja de Andrés Buenafuente era igualita a la tierna niña que se crió en Los Alpes, junto a Clara y a Pedro, fue hace seis años cuando participó en la cuarta edición del programa de Antena 3 "Tu cara me suena". Y fue precisamente ahí cuando, por primera vez, anunció que Heidi era viguesa. Lo hizo, tras interpretar el tema central de la serie de anime, una vez que el jurado pasó a valorarla. "¡El abuelo era de Vigo! Yo me he criado entre vacas en Suiza, pero yo soy de Vigo de toda la vida", comentó la humorista durante su interpretación del personaje animado.

¿Heidi es gallega? 🐮🗻 Silvia Abril imita a Heidi y nos descubre los verdaderos orígenes del popular personaje 😂 http://atres.red/5nnqn2 Posted by Tu Cara Me Suena on Monday, October 26, 2020

Lo cierto es que ese día de 2015 ganó la gala del programa que presenta Manel Fuentes y, con un nuevo guiño a Vigo, a través de su Twitter, así lo agradeció a sus seguidores: "No me lo he podido pasar mejor con mi pedro!!! Gracias a todos desde vigo!!!!!!"