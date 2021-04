Tania Llasera acaba de publicar su primer libro de cocina, “La vida a mordiscos”, un recetario para cocineros rebeldes a los que les gusta experimentar entre fogones. “Es un libro de recetas de mi familia, de toda la vida además de recetas para la vida. Es mi libro más personal, no solo tiene mis propios dibujos, mis fotos, el texto y hasta las fotos de la receta son mías hechas en mi cocina, no hay libro más personal que este”, confiesa la presentadora vasca de 41 años.

Un manual que Tania escribió durante el confinamiento encerrada en su casa con su marido y sus dos hijos (Pepe, de 5 años, y Lucía, de 3). “Tuve que arañar minutos al día, no fue fácil, pero el estar en casa propició a que lo hiciera”, aseguró; y que está basado principalmente en las recetas familiares y en su evolución personal de los últimos años.

“Al ser una familia bicultural –vasca e británica– todas las recetas son una mezcla, como yo. Está el marmitako que es vasco que lo hace mi madre y luego el chilli con carne que es más americano y ese tipo de comida inglesa que te apetece. Hay mucha cocina que le sienta bien al alma”, asegura Llasera.

En el libro, Tania también hace referencia a la etapa en la que dejó de fumar, lo que lo que le provocó un aumento de peso. “Escribí el libro cuando cogí las riendas de mi alimentación. Empecé a llevar no sé cuántas tallas más de la que tengo ahora mismo y se ve la evolución en el libro como al final empiezo a ayunar y cambio de peso. No me cierro a nada, en este libro no me callo nada, se ve mi corriente de pensamiento”, detalla, y confiesa: “No entiendo escribir un libro sin desnudarme un poquito”.

“Me da un poco de miedo aconsejar, pero el ayuno intermitente a mí me funciona y siempre con seguimiento médico” y el deporte “entreno tres veces en semana, doy paseos, he empezado a meditar en el confinamiento y hacer algo de yoga, me sienta muy bien”, son otros aspectos en los que incide Llasera en su libro.

Tania comenta también la versión más negativa de las redes sociales y que ella ha sufrido en primera persona. “Trabajar en televisión me ha ayudado mucho, tengo una edad y un bagaje en que se que no le puedo caer bien a todo el mundo, siempre habrá gente a la que le caigas fatal. Yo lo llevo bien”, asegura.

Un bagaje en el que su familia tiene un peso muy importante: “Vengo de una familia nudista, un poco distinta, solo que tú estés cómoda en tu cuerpo y estar desnuda sin darle más valor ya es una buena base para luego cuando tienes cambios de físico como he tenido yo o cuando tienes críticas a tu físico”, señala al respecto la presentadora.

Unas críticas, en algún caso feroces, que Llasera sufrió especialmente en el año 2014 cuando aumentó de peso notablemente. “La gente me hizo una especie de antes y después cuando engordé, si a mí no me importa, si me veo mejor y estoy intentando quedarme embaraza, ¿qué más te da a ti? Eso fue lo que realmente creó una revolución, estoy más gorda y qué, cuál es el problema, ahí empezó todo”, recuerda.

Sobre sus futuros proyectos, Tania Llasera explica que en estos momentos está escribiendo un nuevo libro “sobre el cuerpo femenino”, algo sobre lo que la comunicadora cree que es muy necesario e importante hablar.