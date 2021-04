Tras una larga travesía de 28 años sin publicar ningún trabajo discográfico de estudio, Os Resentidos emergen de las legendarias aguas de la ría de Vigo para ofrecer a su público, esos fieles que llevan casi 40 años siguiéndoles, 12 nuevos “tesoros” en forma de canciones. Organización Nautilus es el título elegido para el disco, que se pone a la venta el próximo 23 de abril, y es también una forma de reivindicar el estrecho vínculo de la banda con la ciudad olívica desde sus inicios.

Organización Nautilus se perfila, por tanto, como un regreso a la escena musical, y, al mismo tiempo, como un homenaje doble: a Vigo, donde Julio Verne hizo recalar al capitán Nemo en sus 20.000 leguas de viaje submarino, y al rock en gallego, del que Os Resentidos fueron pioneros.

En 1982, la banda liderada por Antón Reixa era el único grupo de rock que tenía el idioma gallego como “bandera ética e estética”. Treinta años después, en 2012, veinte grupos de música en gallego colaboraron en el álbum tributo a Os Resentidos, A tribo toda baila. El surgimiento de grupos de pop y rock con repertorio exclusivamente en gallego ha alcanzado un ritmo exponencial en estos años y su presencia ya no es una rareza, pese a la crisis estructural que ha golpeado a la industria en este tiempo.

La banda reivindica “seguir pelexando polo tesouro do rock en galego”

“Afirmamos que hoxe hai máis talento, maior cantidade e calidade no pop, no rock e no rap en galego”, asegura la banda, que con su nuevo álbum pretende hacer un reconocimiento público de las bandas en gallego para “seguir simbólicamente pelexando polo tesouro do rock en galego”.

Rubén Losada, Xabier Soto, Antón Reixa, Gabriel Villar, Xoaquín Seoane, Pablo Vidal y Anxo Graña son los músicos que se han reunido en el estudio de grabación para sacar a la luz este nuevo disco.

Como adelanto, el grupo ha publicado en YouTube un videoclip con el tema que abre el disco, ‘Nautilus’, realizado a partir de los dibujos de Antonio Romero, un joven artista de 14 años con trastorno del espectro autista (TEA). Y sobre estas imágenes, la voz de Antón Reixa reivindica: “Son de Vigo non o nego, /mira jicha, mira jicho,/nunca deixes de mirar”.