El próximo verano la 'influencer' viguesa Lucía Bárcena contraerá matrimonio con Marco Jucandella, miembro de la dinastía Hohenlohe, y también emparentado con la familia Medinaceli, en el estradense Pazo de Oca. El foco mediático, sobre todo de la llamada prensa rosa o del corazón, dirigirá sus miras a Galicia ese 24 de julio, día elegido por los novios para celebrar el enlace, no sólo por la importancia de la pareja en cuestión, si no por el elenco de invitados que desfilarán ese día por el Versalles gallego, y que promete ser de gran interés para el papel cuché.

Pero Galicia cuenta con una larga lista de ceremonias nupciales de postín, celebradas a lo ancho y largo de su geografía, que bien por los contrayentes, ya de por sí populares, o por los conocidos asistentes a esas bodas, significaron todo un acontecimiento en esos pazos, iglesias, casas señoriales, concellos, hoteles y otros entornos de la comunidad donde tuvieron lugar. Y éstas son algunas de ellas.

Las bodas del pazo de Meirás

El palacio, situado en Sada (A Coruña) y que perteneció hasta este año a la familia Franco -la Audiencia Provincial de A Coruña decretó el pasado 12 de febrero de 2021 que el inmueble es propiedad del Estado- lo mandó construir su primera propietaria, Emilia Pardo Bazán -la primera piedra se puso en 1893-, que residía allí varios meses al año. La escritora gallega se casó en la capilla del pazo con José Quiroga y Pérez Deza, también de familia hidalga, cuando ella sólo tenía 16 años. Allí también contrajo matrimonio su hija, Blanca Quiroga, con el coronel de caballería D. José Cavalcanti de Alburquerque, héroe de Tarxis. Fue el 24 de Octubre de 1910.

El 3 de agosto de 1938 la Junta pro Pazo del Caudillo compró el inmueble por algo más de 400 mil pesetas para ponerlo a disposición del caudillo como residencia veraniega. Curiosamente, justo 39 años después, el 3 de agosto de 1977, se celebró el primer enlace de la familia del dictador en el palacio, entre la considerada nieta favorita de Franco, María del Mar (Merry) Martínez-Bordiú y Franco, y el periodista Jimmy Giménez-Arnau.

El 27 de julio de 1996, tuvo lugar la boda de María Aranzazu Martínez-Bordiú y Franco (Arancha), la sexta nieta de Franco, que se celebró en el pazo de Meirás ante 300 invitados. El novio fue el abogado coruñés Claudio Quiroga Ferro, hijo de Fernando Quiroga Piñeiro, uno de los más destacados representantes de la aristocracia empresarial gallega y ex director general de la compañía eléctrica Unión Fenosa.

El 17 de julio de 2004, Jaime Ardid, bisnieto de Franco, celebró su matrimonio con Carmen Panadero Reyes en Meirás.

Petición de mano

Ese mismo año, Meirás volvió a abrir sus puertas, en esta ocasión no para un enlace nupcial, si no para el paso previo a ese momento, y gran acontecimiento para la famlia Franco: la pedida de mano de Luis Alfonso de Borbón Martínez Bordiu, bisnieto del dictador e hijo de Carmen Martínez-Bordiú y Alfonso de Borbón, a la venezolana María Margarita Vargas. Los novios se desplazarían en noviembre a los Altos de Chavón, en Santo Domingo, residencia del padre de la novia, para casarse en la pequeña capilla de San Estanislao de Cracovia, una de las más antiguas de la capital dominicana.

El 8 de agosto de 2008 el pazo de Meirás sería de nuevo el escenario elegido esta vez por Leticia Giménez-Arnau Martínez-Bordiú, la bisnieta de Francisco Franco e hija de Jimmy Giménez-Arnau y Merry Martínez-Bordiú, para contraer matrimonio con el salvadoreño Marcos Sagrera Palomo. Ese viernes se vivió una boda dentro y otra fuera del pazo, la segunda en un tono de mofa, para reclamar la devolución de la propiedad al patrimonio público

Mariano Rajoy, en La Toja

El que fuera presidente del Gobierno de España entre los años 2011 y 2018 se casó con Elvira Fernández en la Illa de A Toxa, el 28 de diciembre de 1996. Era el Día de los Santos Inocentes, a los pocos meses de que el PP llegara por primera vez al Gobierno y de que José María Aznar le nombrara ministro de Administraciones Públicas.

La hija menor de Adolfo Domínguez, en Oca

Tiziana Domínguez, la menor de las hijas de Adolfo Domínguez, y su prometido, Juan Verde, vicesecretario de Comercio del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, contrajeron matrimonio el 30 de julio de 2011, en una tradicional ceremonia al aire libre que tuvo lugar en el Pazo de Oca en A Estrada. Un mes antes la mayor de las hijas del modisto gallego, Adriana Domínguez, se casaba con José María López-Agulló Willis-Fleming, consejero delegado de Panbuck Europe, en una ceremonia civil tuvo lugar en el consistorio de Ourense.

Silvia Fominaya, en Vigo

La popular modelo, actriz y presentadora, cuya carrera más prolífica se desarrolló durante la década de los 90, tuvo un primer matrimonio con el jugador de fútbol Pedro Riesco, y se casó en segundas nupcias con el empresario gallego Pablo Alfonso González. La boda se celebró en Vigo y fruto de esa relación nacieron dos hijos. El 15 de enero de 2015, Silvia denunció a su segundo marido por malos tratos, y en diciembre de 2018, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo declaraba disuelto el matrimonio

María Castro, en el Parador de Baiona

La actriz viguesa María Castro daba el 'sí quiero' al bailarín valenciano José Manuel Villalba, un 15 de septiembre de 2018 en Baiona. Entre los invitados, apenas hubo caras conocidas. Tan solo la también actriz Miren Ibagurren y el productor Alberto Caballero.

El portero Diego López celebró el banquete en Los Escudos

El enlace del portero lucense de Paradela, hoy jugador del Espanyol, se celebró el 15 de junio de 2011. Por aquel entonces Diego López estaba en las filas del Villarrea,l y era uno de los internacionales de La Roja. La celebración religiosa fue en Pontesampaio, a sólo unos kilómetros de Arcade, donde era vecina la novia, Iria Otero, y convocó a unos 250 invitados. Numerosos vecinos de la comarca que no quisieron perderse la oportunidad de ver en directo a varios jugadores de la Selección Española invitados a la boda como Santi Cazorla, Capdevila, Álvaro Arbeloa o Borja Valero. Una vez finalizada la ceremonia religiosa, los novios y sus invitados se trasladaron hasta el hotel Los Escudos de Vigo, en donde se celebró el convite.

Marta Ortega y su boda del año

La hija del magnate de Inditex se casaba por segunda vez en noviembre de 2018. En el año 2012 contrajo matrimonio con el jinete asturiano Sergio Álvarez Moya, en un enlace en el pazo de Drozo en Anceis, en Cambre, en su pequeña capilla con un aforo para apenas 12 personas. Pero estas segundas nupcias fueron por todo lo alto con hasta tres celebraciones. Marta Ortega y Carlos Torretta se dieron el sí en una ceremonia civil que se celebró en la casa familiar de O Parrote, y a la que asistían solo los más allegados de la pareja. Fue el pistoletazo de salida para dos días de celebraciones que se completó con una cena-cóctel a partir de las 21.15 horas en el Real Club Náutico de A Coruña. Los casi 400 invitados de Marta y Carlos disfrutaron de una cena con sello gallego, y es que el menú corrió a cargo del cocinero Javier Olleros, del restaurante grovense Culler de Pau, y de Ricardo Sanz, de Kabuki. Entre los rostros populares que asistieron a la boda estaban desde los hermanos Cortina, hasta Alonso Aznar pasando por Rafael Medina y Laura Vecino, Jon Kortajarena y Eugenia SIlva, Amaia Salamanca y Rosauro Varo, Samantha Vallejo-Nágera, y Alfonso de Borbón. También asistieron Álvaro Falcó y la actriz Isabelle Junot, hija de Philipe Junot, el primer marido de Carolina de Mónaco. Sin olvidar al decorador Pascua Ortega o al diseñador Narciso Rodríguez. Tampoco faltó su gran amiga, la millonaria Athina Onassis ni el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo, con su pareja Eva Cárdenas. Al día siguiente, los actos nupciales culminaron con una fiesta de gala en el complejo hípico Casas Novas, de Arteixo, con músicos de lujo, para sorpresa de los asistentes, ya que actuaron Norah Jones, Jamie Cullum y Chris Martin, el líder de Coldplay. Sin duda, la boda del año no sólo en Galicia.

Sonia Moldes, en el Pazo de Señoráns de Meis

La boda de la que fuera pareja de Alessadro Lequio y l empresario gallego Jos Peña se celebró el 19 de abril de 2019, en el Pazo de Señoráns, en Meis, tierra natal de los novios, rodeados por unos 130 invitados, entre familiares y amigos, que previamente habían recibido como invitación una caja de cartón con una lata de mejillones con el lugar, día y hora del enlace. Una jornada emotiva en la que estuvo muy presente la memoria de los padres de Sonia, fallecidos en un accidente cuando ella solo tenía 21 años. Tras la ceremonia, los recién casados se dirigieron al cementerio para depositar su ramo de novia en las tumbas de sus progenitores. Sólo ocho meses, la pareja tomó la decisión de seguir caminos diferentes y se separó. El ya ex marido de Sonia Moldes, casado con ella en segundas nupcias, es el propietario de Conservas Premium José Peña y de Conservas y Refrigerados del Atlántico, especializadas en la producción de conservas artesanas y salazones. Para ella, éste fue su cuarto matrimonio.

Iago Aspas, en Poio

El delantero céltico se casó con su novia Jenni Rueda, el 15 de junio de 2019 en una soleada ceremonia celebrada sobre el césped del restaurante Pepe Vieira Camiño da Serpe, a los pies de la ría de Pontevedra, en Raxó. Entre los más de 200 invitados, muchos de los compañeros de plantilla del céltico, así como excompañeros del Sevilla y multitud de amigos.

José Luís Abadín, piloto de Fórmula 2, en Armenteira

El empresario y piloto profesional de automovilismo, José Luis Abadín, nacido en Sanxeo, se casó xo, se cascn la panameña Zoilame eRosa Iglesias, el paado de noviembre en Armenteira. El COVID les obligó a suspender el enlace dos veces, primero previsto para mayo y después para el mes de octubre. A la tercera fue la vencida, y los actos nulopciales fueron emitidos por internet para la familia de la novia

La triunfita Vega, en Castro Caldelas

Mercedes Miguel Carpio -participó en el concurso Operación Triunfo como la cantante Vega en el año 2002- se casó el de mayo de 2014 con uno de los propietarios de Estrella de Galicia, José María Rivera, en la finca de cuatro hectáreas de terreno que tiene la bodega Ponte da Boga en Castro Caldelas, propiedad del grupo cervecero.

La madre de todas las bodas

Si hubo un enlace nupcial en Galicia que congregó a casi todos los rostros más populares que acostumbraban a salir por aquel entonces en las revistas del corazón fue el que se celebró en la iglesia de San Andrés de Cedeira, en Redondela, el 23 de junio de 2002. Y eso que los novios no eran caras conocidas para el común de los mortales. Sin embargo, el contrayente estaba ligado a una de las publicaciones de papel cuché con mayor prestigio del país. Se trataba de Eduardo Sánchez Pérez, hijo del dueño de ¡Hola!, que, curiosamente y a pesar del desfile de personajes ilustres que se dieron cita en Redondela, apenas se hizo eco de la boda entre el que, en ese momento era director de la edición digital de la revista, y Asunta Moreu Bárcena, abogada, descendiente de una conocida familia pontevedresa. El padre del novio y editor de la publicación, Eduardo Sánchez Junco, había sido tajante y no permitió que se captaran imágenes de los invitados, ni fotos del enlace, ni de la celebración. Sólo había algún profesional de la casa que dejó constancia del enlace en los álbumes familiares. Estos eran algunos de los invitados al enlace: Ana Aznar, esposa del ex presidente del Gobierno; su hija Ana Aznar y su marido Alejandro Agag; Adolfo Suárez y su hija Marián; las hermanas Alicia y Esther Koplowitz; el banquero Javier Valls Taberner; Miranda, la esposa de Julio Iglesias; Paloma Cuevas, la exmujer de Enrique Ponce, y así hasta 700