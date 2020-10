Kiko Rivera confiesa que fue infiel a su mujer

| Kiko Rivera llegó a Sábado Deluxe para admitir que le había sido infiel a su mujer, Irene Rosales, y hablar de su decaído estado de ánimo. El sábado, Rivera se sinceró acerca de su salud mental y los colaboradores del programa le sugirieron que podía tratarse de depresión, animándole a buscar ayuda profesional.

Su madre, Isabel Pantoja, según indicó el propio Rivera, desconocía su estado, y fue en el mismo programa cuando entró vía telefónica para darle apoyo emocional a su hijo: "Nunca te hemos dejado solo. Quiero que sepas que tú nunca vas a estar en el suelo, nada más que cuando te toque, mientras tenga tu madre vida. Tienes a tu mujer que siente adoración por ti y tienes una familia que nos morimos por ti", comentó Isabel Pantoja, en señal de apoyo.

Después llegó la reprimenda por desconocer la situación en la que se encontraba Kiko Rivera: "Tardo cero coma en llevarte a donde te tenga que llevar. Me lo tenías que haber contado antes porque me has dejado trastornada", apostilló la tonadillera y televisiva Pantoja.