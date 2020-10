Fallece a los 56 años la actriz de Broadway Doreen Montalvo

Los escenarios de Broadway lloran la muerte a los 56 años de la actriz Doreen Montabvo, que falleció el sábado por razones que aún se desconocen, con una carrera en teatro, entre ellos la exitosa producción de In The Heights, y en la televisión en series como Madame Secretary.

Montalbo también participó en los filmes de In The Heights, una adaptación del primer musical latino que llegó a las tablas en Broadway y en la adaptación del musical West Side Story de Steven Spielberg, que estrenarán el próximo año.

En Broadway fue parte del elenco original de In The Heights y también participó en Flash Dance, The Musical, Giant, On Your Feet!, la historia de Gloria y Emilio Estefan.

Recientemente en Mrs Doubtfire, basado en la película que protagonizó Robin Williams y que solo tuvo tres funciones preestreno antes de que Broadway apagara sus luces debido al coronavirus.

Sus créditos en la televisión incluyen Law & Order, Madame Secretary, One Life To Live, Smash, AMC, The Good Wife y Elementary.

"Estamos devastados al escuchar que nos ha dejado hoy. Nuestros pensamientos y oraciones continúan con su esposo Mike Mann y su familia durante este tiempo", indicó en Instagram su representante Steve Maihack al informar de su muerte.

Destacó en su mensaje que "Doreen podía hacer cualquier cosa. Ella era como un billete de lotería ganador". "Seguiremos contando su historia y recordando el talento y el amor que compartió con todos nosotros", indicó Maihack.

La actriz y cantante interpretó varios personajes en la obra original de In The Heights, escrita y protagonizada por Lin Manuel Miranda, quien ha lamentado la muerte de su colega.

"Doreen Montalvo fue la primera actriz en hacer una audición para In The Heights en el sótano de la librería Drama en 2002. La primera. Cantó Qué te pedí de La Lupe y se incrustó en mi corazón en un instante. Su voz tenía esa lágrima, esa lágrima. Inimitable y de ella", indicó Miranda en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con el diario digital "Deadline" la actriz había sufrido un derrame cerebral hacía un mes.