María Pombo presume de embarazo

| María Pombo está en uno de los mejores momentos de su vida y una prueba es que la influencer pisó por primera vez el plató de "El Hormiguero". Visiblemente nerviosa y emocionada, se sentó frente a Pablo Motos reconociendo que le hacía mucha ilusión estar en el programa: "He estado a punto de llorar cuando he escuchado mi nombre". Con un mini vestido muy ceñido en color negro con el que presumió de embarazo, la joven explicó que está en el sexto mes de gestación por lo que no descarta que su hijo Martín pueda ser uno de los primeros niños de 2021. Estoy de siete meses, tengo un embarazo que no me lo creo ni yo. Obviamente hay cosas, las nauseas matutinas yo las tengo por las noches".