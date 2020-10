Tom Parker anuncia que sufre un cáncer terminal

El cantante británico Tom Parker, exintegrante de The Wanted, ha revelado que padece un cáncer terminal en estadio avanzado. El intérprete, de 32 años, ha explicado a sus 142.000 seguidores de Instagram que ha comenzado a recibir tratamiento, y que él y su esposa, Kelsey Hardwick, actualmente embarazada de 8 meses, han decidido hacer pública la noticia para concienciar de la enfermedad. La joven pareja, además, tiene otra hija de corta edad. "Hola, chicos. Sabéis que ambos hemos estado ausentes en redes sociales durante algunas semanas y es hora de decir por qué. No hay una manera fácil de decir esto", escribe el artista junto a una imagen de su hija de 15 meses y de su esposa. "Después de pensarlo mucho decidimos que, en lugar de mantenerlo en secreto, daríamos una entrevista para dar todos los detalles", apunta Parker, que asegura que están totalmente "devastados". El diagnóstico llegó tras sufrir dos convulsiones el pasado verano. La primera fue en julio, y entonces lo pusieron en lista de espera para realizarle una resonancia magnética. A las seis semanas llegó el segundo episodio, más grave, cuando estaban de vacaciones en Noruega. Tal y como el músico explica en la revista británica OK! Magazine, en el hospital le hicieron todo tipo de pruebas hasta que los doctores dieron con un tumor cerebral en estado muy avanzado, "un glioblastoma en estadio cuatro", y que era "terminal". Promete que va a luchar.