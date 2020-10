Ana Obregón cinco meses después de la muerte de su hijo: "Si vuelvo a vivir será por ti, Aless"

Cuando se cumplen cinco meses de la muerte de Áless Lequio, víctima de un cáncer a los 27 años, Ana Obregón ha querido recordar a su hijo y también disculparse con sus seguidores por compartir su dolor en lugar de transmitir felicidad como siempre hizo a lo largo de sus cuarenta años de profesión. "Tenéis que perdonarme, siento muchísimo compartir con vosotros mi dolor porque siempre a lo largo de 40 años en mis trabajos mi intención era contagiaros felicidad, haceros reír, soñar, que olvidarais los problemas", ha escrito en su cuenta de Instagram.



En esta ocasión, la actriz y presentadora deja entrever la esperanza de que si en algún momento le vuelve a encontrar sentido a la vida será por las fuerzas que recibe de su propio hijo ausente. El recuerdo que ha compartido en esta ocasión va acompañado de una imagen de ella misma, vestida de riguroso luto, de espaldas y mirando al mar. Ese es el lugar donde Ana asegura que lleva un mes descansando y "meditando en calma".





La actriz reconoce que se ha sentido acompañada por el cariño de la gente y afirma estar "", como lo está con sus hermanas de quienes dice: "No me han soltado la mano ni un segundo". Acaba mencionando de nuevo a su hijo: Pero sobre todo sé que tú, Áless, me mandas ese inmenso amor desde la eternidad y que si algún día vuelvo a vivir será por ti".