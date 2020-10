Tambores de ruptura entre Affleck y De Armas

Ben Affleck y Ana de Armas se convirtieron en la pareja sorpresa durante la pasada primavera. Todo empezó con unas imágenes de los actores en Cuba, tierra natal de la intérprete. Aunque en ellas no se apreciaba más que una amistad, días después saltó la liebre con unas nuevas fotos de los actores de lo más cariñosos en Costa Rica. A la pareja no le quedó más remedio que confirmar su romance y desde entonces no cesaron de proclamar su amor e incluso se les vio felices paseando por Los Ángeles con sus mascotas.

Sin embargo, hace semanas que no hay rastro de sus románticos posados y todo hace pensar que podrían haber roto su relación. El Daily Mail asegura que no solo ha habido distanciamiento y habla directamente de ruptura. El tabloide afirma que hace unas semanas que habrían decidido dejar su relación, no mucho después del cumpleaños del actor, que juntos celebraron por todo lo alto.

Las últimas fotos de la pareja son del 20 de agosto. A partir de ahí a la única que se ha podido ver es a la actriz. La última imagen que han compartido en sus redes es de finales de agosto y él hace semanas que no actualiza su perfil de Instagram. Se dan los indicios de que la ruptura entre Ben Affleck (48 años) y Ana de Armas (32) es inminente. Los actores se conocieron en el rodaje de "Deep Water".