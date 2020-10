Rosalía y Georgina lucen Vuitton

Dicen que la elegancia está en las personas y no en la ropa que se lleva, por muy de marca que sea. Rosalía y Georgina Rodríguez son dos de las celebrities españolas más seguidas en las redes y no parece que estén muy de acuerdo con la frase. La artista y la modelo han presumido de una de sus marcas fetiche, Louis Vuitton, demostrando que la palabra discreción no existe para ninguna y que el exceso las define a la perfección.

Conscientes de que tienen belleza, carisma y fama suficiente para ponerse lo que les venga en gana, no dudaron en lucir dos modelitos, cada una en su estilo, que, cuanto menos, hacía una publicidad excelente, no se sabe si remunerada, de la firma francesa. Sin ponerse de acuerdo, Georgina y Rosalía establecieron una especie de "competición" para ver quién lucía mejor y en mayor número el logo de la lujosa casa de moda. Georgina, una de las protagonistas del desfile de Vuitton en París, eligió un trench con su clásico color marrón y su logotipo impreso en dorado a lo largo y ancho de la exclusiva y carísima prenda. Como complemento, un bolso de mano rojo de la marca, con el que le dio el toque elegante.

Rosalía, mucho más excesiva, se vistió de Louis Vuitton de arriba a abajo para el estreno de la nueva ficción de Amazon, "Savage". La cantante fue combinada de pies a cabeza, luciendo un pañuelo a lo pirata cubriéndole el pelo, un top, unos ajustados pantalones y hasta tres bolsos colgados de la cintura, del colorido estampado de la firma francesa, con su logo de colores repetido hasta la saciedad sobre fondo blanco. Un atuendo cuanto menos original, que ha provocado un sinfín de comentarios de todo tipo entre los fans de la catalana.

Lo que si que es casi seguro es que Louis Vuitton está encantada de la publicidad que, en sitios distintos y con varias horas de diferencia, hicieron de sus prendas y complementos las dos celebridades.