Fiorella estuve este viernes en Sálvame hablando de la relación de su tío, Edmundo Arrocet y María Teresa Campos y lo cierto es que su testimonio, además de sorprendente, fue de lo más lineal que nunca. Y es que cada vez que la sobrina del humorista ha hecho declaraciones en los medios de comunicación sobre la matriarca del Clan Campos... ha dicho lo mismo y sobre todo, recalca que lo que cuenta es su opinión y no la del humorista.

Tras salir de Mediaset, Fiorella confesó a las cámaras de Europa Press que no cree que sea posible una reconciliación entre Edmundo Arrocet y María Teresa Campos: "Él quiere una amistad, más que una relación. Si una persona comienza una amistad, puede llegar a una relación, pero en este caso no lo veo, es una amistad. No es una relación. Después de 6 años tiene mucho cariño a teresa y no vaa quedar mal en ese aspecto, a pesar de todo lo que se ha dicho de él".

Sobre los brotes que le daban a María Teresa Campos cada vez que discutía con Edmundo en su casa, Fiorella ha explicado que le han dado en muchas ocasiones: "Yo creo que sí, si una persona tiene una forma de actuar porque es su criterio, puede haber ocurrido alguna que otra vez".

En cuanto a la tensión que ha habido y sigue habiendo entre Edmundo Arrocet y las hijas de María Teresa Campos, Fiorella desvela que: "Si, si la ha habido tensión en la etapa que estaban ahí todos juntos, siempre hay altos y bajos, pero en el fondo también se llevaban bien. Mi tío ha ayudado mucho a las Campos, ayudó a Carmen, les dio trabajo, al marido de Carmen. Él ha hecho cosas buenas, pero en estos tiempos están recalcando cosas malas para dejarle mal".

La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego habló hace unos días en el programa de Canal Sur de Bertín Osborne, muy emocionada, de su relación con el humorista y todos pensamos que no había superado esa ruptura. Pero la matriarca del Clan Campos es más fuerte de lo que todos nos pensamos y por eso decidió sentarse en el Deluxe y hablar su verdad delante de la cámara como siempre lo ha hecho, pese a quien le pese y le moleste a quien le moleste.