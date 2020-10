Y a la batería... Nandy Bushell

La última sensación mundial en niños prodigio de la música se llama Nandi Bushell, tiene 10 años y es de Ipswich (Inglaterra). Si a Mozart se le atribuyen composiciones mayores cuando solo tenía 7 años, de Nandi sabemos que a los 5 ya tocaba la batería, y hoy reparte baquetazos como un ventilador.

Sus prodigios cuentan con la ventaja contemporánea de la mayúscula amplificación que proporcionan las redes sociales, que la han convertido en una estrella cuyos talentos crecen bajo la tutela de sus padres, John y Lungi, inglés él, sudafricana de origen zulú ella.

La niña es ciertamente digna de ver y escuchar. Su sentido del ritmo, su técnica y su despliegue de energía han dejado boquiabiertos a grandes ases de la batería y de la música en general.

Lenny Kravitz tocó con ella su hit 'Are you gonna go my way' durante la prueba de sonido previa a un concierto en el O2 de Londres, y Serj Tankian, de System of a Down, y Flea, de Red Hot Chili Peppers, han expresado su pasmo al ver a la portentosa criatura en acción. Pero por encima de todos el gran valedor de Nandi es Dave Grohl, el que fue batería de Nirvana y hoy es líder del grupo Foo Fighters, además de uno de los rockeros más carismáticos.

Nandi Bushell y Dave Grohl se han enzarzado en un desafío amistoso en la red. Es decir, se intercambian composiciones en las que por una parte exhiben su virtuosismo con los tambores y platillos y por otro se ensalzan mutuamente.

Lo que se llama un win win (los vídeos suman millones de visionados en Youtube y han atraído la atracción de los medios). Todo empezó cuando la niña, declarada fan de Foo Fighters, colgó un vídeo tocando uno de los éxitos de la banda, 'Everlong', en el que calcaba todos los golpes del titular del grupo, Taylor Hawkins, uno de los campeones de la percusión en el panorama rockero actual. Sin cometer un solo error y haciendo gala de una entrega y desenvoltura fascinantes para alguien de su edad (aliñado todo con unos berridos que ya son un sello propio), Nandi llamó la atención del guitarrista y frontman de los FF.

El caso es que Grohl cogió las baquetas como en los viejos tiempos de Nirvana y compuso una canción dedicada a la niña. La respuesta tardó poco, y Nandi colgó el 1 de octubre su canción de réplica. Para la ocasión, titulada 'Rock and Grohl, the epic battle', la discípula aventajada toca también la guitarra y el bajo.

Nandi está ampliando su formación musical, que empezó en casa de la mano de su padre, guitarrista aficionado que declara haber estado en bandas desde que tenía 16 años, y ya ha trabajado con un par de productores en Londres. Nadie parece dudar de que la suma de su talento y su empeño producirá en poco tiempo una música de primera categoría.

Inspirada por Ringo Star

El padre es quien le regaló a los 5 años una pequeña batería, y de inmediato se dio cuenta de que su hija se manejaba de maravilla con el instrumento. Al principio -contó la chiquilla en el programa de Ellen DeGeneres, que la llevó a su programa en EE UU, le regaló un bajo y se maravilló con su versión de 'In bloom', de Nirvana-, los vecinos no estaban ni de acuerdo ni felices con el ruidoso nuevo juguete; ahora es un ídolo en Ipswich y ya ha protagonizado incluso alguna campaña publicitaria.

Explicó también que la afición se le metió en el cuerpo porque los fines de semana, mientras preparaba tortitas con su padre, escuchaban a los Beatles, y Ringo Starr obró el flechazo con su particular forma de tocar.