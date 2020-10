Damon cumple los 50

Desde pequeño, Matt Damon tuvo un sueño compartido con Ben Affleck, su pariente lejano, vecino de barrio, compañero del cole, amigo del alma y coguionista de la película que los lanzó a los dos al estrellato en 1997 y por la que ganaron el Oscar al mejor guion original: "El indomable Will Hunting". Desde entonces hasta ayer en que celebró su 50º aniversario, se ha convertido en uno de los actores más rentables de Hollywood, con una carrera llena de éxitos y sagas taquilleras.

Y sin hacer excesivo ruido. Es un tipo normal, aunque su nombre esté grabado en el Paseo de la Fama desde el año 2007, el mismo año que la revista People lo eligió como "hombre más sexy del mundo, por su físico, su sentido del humor y su humildad que llega al alma". Textual.

Nacido en Cambridge (Massachusetts, EE UU) en 1970, es hijo de un agente de bolsa y de una profesora cuyo matrimonio se disolvió cuando él tenía 2 años. Hasta los 8 lo crió su madre en una comuna hippy. Luego volvieron a la capital, Boston, a una casa a dos manzanas de Affleck, un primo de décima generación. Con él estudió en la Cambridge Rindge and Latin School y compartió el anhelo de dedicarse a la interpretación. Y en eso siguen, pues Ridley Scott los ha reunido como caballero y escudero en "The last duel", cuyo estreno se espera el año próximo.

Pero antes de todo esto, pasó por Harvard para estudiar Literatura inglesa, donde compartió habitación con Jason Furman, que llegó a ser presidente del Consejo de Asesores Económicos de Obama. Precisamente el actor fue uno de los primeros en apoyar la candidatura de Obama a la Casa Blanca. Es un declarado demócrata. Fundó también H2O Africa Foundation y es embajador de ONEXONE, dedicada a la infancia.

Su primer tanteo con el cine fue a los 16 años, con un papel casi de extra en la película "Mystic Pizza", con Julia Roberts. Fue bien y a falta de 12 créditos, colgó los estudios, se fue con su colega Affleck a Hollywood y se pusieron con el guion de "El indomable Will Hunting". Enseguida llegaron "Salvad al soldado Ryan" (1998), la saga de "Ocean's", (2001, 2004 y 2007) y la serie de "Jason Bourne", el agente de élite de la CIA amnésico (2002, 2004, 2007 y 2016). También compartió cartel con Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson y Mark Wahlberg, en "Infiltrados" (2006), de Martin Scorsese, y encarnó a un exconvicto en un Los Ángeles apocalíptico en "Elysium" (2013). Dos años después, volvió a repetir papel interestelar en "Marte". Ha trabajado con George Clooney ("Suburbicon", 2017) y directores como Christopher Nolan ("Interstellar", 2014), Steven Soderbergh ("Contagio", 2011), los hermanos Coen ("True Grit", 2010), Clint Eastwood ("Invictus", 2009) o James Mangold ("Ford v Ferrari", 2019). Fue productor de "Manchester frente al mar" (2016). Lo único que le falta es dirigir.

A diferencia de Affleck, que ha acaparado muchos titulares por su vida sentimental y sus problemas con el alcohol, Damon lleva una discreta vida familiar junto a la argentina Luciana Barroso, con la que está casado desde 2005 y con quien ha tenido tres hijas: Isabella (2006), Gia (2008) y Stella (2010), además de Alexia, hija de una anterior relación de Barroso.

En el 2017, en plena eclosión del #MeToo a raíz del escándalo del productor Harvey Weinstein, Damon hizo unas polémicas declaraciones en la ABC: "Hay una diferencia entre dar una palmada en el culo y violar o el abuso sexual infantil, ¿no? Esos comportamientos necesitan ser confrontados y erradicados sin duda, pero no deberían ser mezclados, ¿verdad?".

Alyssa Milano y Minnie Driver se le tiraron a la yugular por su poca sensibilidad hacia las mujeres, y Damon reculó: "Debería sentarme en el asiento de atrás y cerrar la boca durante un tiempo".