Cruyff tendrá un musical sobre su vida

Un musical sobre la vida de Johan Cruyff, fallecido en la primavera de 2016 a los 68 años de edad como consecuencia de un cáncer de pulmón, se estrenará en los Países Bajos a finales del próximo año. Será un homenaje a uno de los mejores futbolistas y entrenadores de la historia del fútbol, una leyenda tanto en el Ajax como en el Barça.

Los productores han anunciado que la obra estará a punto para alzar el telón en septiembre de 2021 en Leusden (provincia de Utrecht) con el título de "14, El musical," en referencia al dorsal que lució Cruyff durante la mayor parte de su carrera. Un número con el que Cruyff empezó por azar.

Y es que el jugador inició su etapa en el Ajax jugando con el 9 a la espalda. El 30 de octubre de 1970, en la previa de un Ajax-PSV, le cedió a su compañero Gerrie Muhren la camiseta con el 9, ya que este no encontraba la suya. Cruyff cogió la primera que encontró en el cesto donde guardaban las camisetas de los suplentes y sacó la que tenía el 14. El Ajax ganó ese partido por 1-0 con un gol de Cruyff, que pidió mantener el dorsal por superstición. Así es como nació la leyenda del 14.

Según un comunicado de Out Of Office Productions, el director de la obra, Tom de Ket "ha transformado la historia del legendario futbolista de personalidad paradójica en un escenario de ambición, amor y amistad, pero también de celos, soledad y traición".

Según fuentes de la productora, el montaje mezcla "rock, ópera y hip-hop y la puesta en escena es una compleja combinación de actuaciones con proyecciones digitales", según los productores de un espectáculo en el que se ha implicado la esposa de Cruyff, Danny Coster.

"El musical es una nueva e inspiradora aventura para nosotros", asegura por su parte Carole Thate, directora de la fundación que gestiona el legado de Johan Cruyff. Todavía no se conoce el nombre del actor que interpretará al genio del balón en el musical, pero lo cierto es que en el espectáculo jugará a fútbol y no cantará, "porque todo el mundo sabe que Johan no sabía cantar", ha dicho De Ket.