Paco León, de rubio platino a sus 46 años

Paco León estrena 'look'.

Paco León es uno de los actores de nuestro país que más activo está en redes sociales. De hecho, son muchos los problemas que ha tenido con sus perfiles porque algunas veces le han borrado fotografías por enseñar más de la cuenta, al menos eso es la razón que le han dado, ya que como sabemos, cada uno es libre de subir lo que quiera a su perfil.

Aún así, el actor no se rinde y sigue subiendo contenido sensual a sus redes sociales y nos sigue dejando con la boca abierta. Lo primero porque tiene un tipazo, que entendemos que se lo cuida realizando ejercicio físico porque tiene una fortaleza en los músculos muy potente. Y lo segundo porque sus contenidos son de lo más sensuales y originales a la vez.

Ayer, Paco León ha aprovechado su 46 cumpleaños para subir una fotografía en el que vemos el cambio de 'look' que se ha hecho. Y es que el actor se ha teñido de rubio platino el pelo, pero, ¡atención!, que esto no es todo, porque la fotografía es recién salido de la ducha, sin camiseta, con la toalla puesta por la cintura y dejando entre ver su parte más íntima... Lo cierto es que no esperábamos menos por parte de él y, ¡por cierto,! menudos 46 años más bien llevados. En esta noticia, optamos por un posado más recatado y reflexivo del actor y productor.