Hugo Cobo: "No paro de escribir canciones, es adictivo"

Aparece en el hall de un hotel de Barcelona con una sudadera XXL -la misma talla que gasta de simpatía-, en la que se puede leer "Dark Future" ('Negro futuro'). No le representa. Porque su futuro se vislumbra tan luminoso como lucen sus ojos al hablar de música. Hugo Cobo (Córdoba, 1999) salió en junio de la edición de "Operación Triunfo" más atípica por el dichoso Covid-19 con un single, "Demonios", y un contrato con Sony. Ahora ha publicado "Intenta olvidarme", lo último que querría que hicieran sus fans.

"No se diferencia mucho de Demonios, pero es que a la gente le gusta verme de roquerillo", asegura el joven cordobés, de 20 años, que en 'OT' se pasaba el día componiendo por las esquinas. "No puedo parar de escribir canciones. Es adictivo", asegura, consciente de que esa es la mejor droga para un chaval. "Lo recomiendo. Es la manera de quitarte todo de la cabeza un rato", señala. En el cole no escribía mucho, reconoce: "Pero cuando me ponía, aprobaba y todo. Pero porque yo quería. Es que pasamos por unas edades?", dice mirándolo con distancia.

Lo que sí tenía claro desde niño es que lo suyo era la música, aunque a punto estuvo de tirar la toalla. "Era difícil, pero quien la sigue la consigue". Y ese empujoncito se lo dio 'OT', en cuyos castings sobresalía por su carisma. "Esto pasa una vez en la vida. Y no a todo el mundo", valora.

Su edición ha sido diferente. "Somos los pobrecitos: '¡Ay pobrecitos que esto y lo otro...!'", explica, pero, pese a todo, él supo exprimir la experiencia. "Depende de cómo lo lleves tú administrado en tu cabeza. Porque es fuerte que te quiten el móvil, que no puedas ver a tu familia...". Y cuando ya se sentían en casa, ajenos a que el mundo afuera estuviera también encerrado, les dijeron que debían marchar. "Pensé: ¿dónde están las flores y los bombones?".

Y no, no era una broma. Pero pudieron volver. Y él, trabajador incansable, pudo seguir mostrando su valía. Como cuando interpretó La leyenda del tiempo, de Camarón de la Isla, y Manu Guix, director musical de 'OT', le dijo que era más que un ídolo de jovencitas. "Me dijo viejo. Pero es que en ese concurso había que ser versátil. Y tirarte a la piscina", advierte. Y llegó a la final. También demostró sus dotes de actor, y otro profe, Ivan Labanda, le animó a formarse. Él está abierto a todo.

Oficialmente, la mujer de su vida es Ana, su madre, a la que ha dedicado la canción Heroína. "Está muy orgullosa. Cuando la escucha, llora. Ahora tiene el síndrome del nido vacío y me dice: 'Duermo en tu cama', 'No puedo ni mirar tu cuarto'?". La mujer, que lo apoya a muerte, se ha ganado el cariño de sus fans: "Está superpuesta en las redes. Y se hizo unas camisetas con mi cara e iba a trabajar andando kilómetros para que se vieran", cuenta.