Maribel Verdú disfruta de la vida a los 50 años

| Maribel Verdú, medalla de oro de la Academia española de cine, Premio nacional de cinematografía y 85 películas rodadas en treinta y tantos años de carrera, cumplió este viernes los 50 sintiéndose "mejor que nunca" y con muy buena salud mental, que es lo que le importa. "'Carpe diem' es mi frase de cabecera y realmente la llevo bastante a cabo", dice la actriz madrileña en una entrevista con Efe, en la que confiesa que este 2020 ha sido "paradójicamente" el mejor y el peor de su vida: "Me han pasado cosas tremendas y cosas maravillosas; ha sido complicado y estupendo a la vez".

A Verdú la vida no le ha cambiado en lo esencial; sigue siendo un torrente de franqueza, divertida, abierta y "disfrutona", dice; si acaso, el cambio ha sido para bien. "Los 50 me parecen muy significativos, es un número muy redondo, como me parecieron los 40, que por cierto es el único cumpleaños que recuerdo, porque yo no soy muy de fechas, la verdad". "Los 40 los recuerdo como muy bajita mentalmente y ahora me siento más segura, como más fuerte y mejor", confiesa.

Casada con Pedro Larrañaga desde hace dos décadas, es la actriz más nominada a los Premios Goya: ha optado al galardón en once ocasiones, de las cuales ha ganado dos.