Paltrow posa desnuda y presume de figura en Instagram para celebrar su 48º cumpleaños

| Gwyneth Paltrow cumplió 48 años de edad el pasado domingo y como no pudo celebrar una gran fiesta debido a la pandemia provocada por el coronavirus, la intérprete decidió soplar las velas junto a su familia así como posar desnuda ante sus más de siete millones de seguidores de Instagram.

De esta manera, la oscarizada actriz presume de una espectacular figura en una imagen en la que aparece en un jardín (posiblemente el de su casa) y completamente al natural, jugando solo con la pose para burlar la censura de Instagram. De esta forma, la actriz levanta una de sus piernas para así cubrir su zona íntima y juega también con los brazos con el objetivo de taparse el pecho.

"No me he puesto nada más que mi traje de cumpleaños hoy. Gracias por todos los buenos deseos y gracias a la nueva manteca corporal de Goop por hacerme pensar que aún me puedo desnudar", escribió la protagonista de la película "Shakespeare in love" junto a la foto. De esta manera, aprovechó la ocasión para hacer referencia a Goop, su controvertida compañía de belleza y bienestar, una marca que desarrolla líneas ropa, cosmética, dietética, suplementos alimenticios, perfumes y decoración.