Mel C, orgullosa del "legado" que dejaron las Spice Girls

Mel C.

Mel C. // Europa Press

| La cantante británica Melanie C mostró ayer su "orgullo" por el "legado" feminista que dejaron las Spice Girls, que inspiraron a "una generación de gente, de mujeres". "Me siento orgullosa del legado que dejaron las Spice Girls. Siento que inspiramos a una generación de gente, de mujeres y creo que hicimos el feminismo mucho más accesible a las personas", indicó la artista en una entrevista a Europa Press con motivo de la presentación de su nuevo disco, "Melanie C".

En este sentido, añadió que las Spice Girls surgieron en un momento "bastante político", incluso "un poco intimidante". "Las Spice Girls lo hicieron divertido y colorido. Creo que eso realmente ayudó a las chicas jóvenes a entender la igualdad de género", aseguró.

En relación al movimiento anti-racista Black Lives Matter, Mel C lamentó que hay "muchos lugares" donde la situación "es difícil" por el racismo sistémico imperante.