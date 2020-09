Woody Allen "hunde" a Elena Anaya

| Elena Anaya, protagonista de la última cinta de Woody Allen, sorprendió con unas sinceras palabras que se han hecho virales: "A mí me hundió muchos días", reconoció. "Le respeto, seguiría trabajando con él si me llamase, me parece un excelente director, un maestro, un mito y un genio... Pero el primer día llegó y me dijo: 'It's awful. No me creo nada de lo que estás haciendo. Eres la peor actriz de la historia'", confesó. "Quiero matizar una cosa: él siempre tenía razón. Eran secuencias muy largas y hay instantes en los que pasas de puntillas, y siempre me pillaba", explicó la actriz.