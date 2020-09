Raquel Revuelta recibe la Medalla de Sevilla

Ayer, 23 de septiembre, festivo en Sevilla, se celebró la entrega de sus Medallas de la Ciudad y en esta ocasión, Raquel Revuelta tiene que estar muy orgullosa y contenta por este homenaje tan importante que se le hizo. La andaluza fue una de las elegidas para recibir esta distinción con la que se reconoce la labor de personas y entidades cuyas trayectorias han beneficiado a la ciudad de Sevilla.

Como no podía ser de otra manera, Claudia Jiménez Revuelta se mostró muy orgullosa de su madre. Llegaba acompañada por su hermano, Miguel Ángel, al evento en el que reconocieron el trabajo de su madre entregándole este galardón y aseguró que "está feliz. Se ha levantado con unas ganas del día y disfrutarlo".

Claudia se deshizo en elogios hacia la empresaria: "Es un orgullo y la tía es una crack siempre llevando a Sevilla por delante orgullosísima de su ciudad, así que todos estamos muy ilusionados por ella". Sobre cómo se encuentra tras la pérdida de su padre, evitó responder: "Venga, un besito".

Otra de las personas que no se perdieron el acto fue Amalia Armengou, la madre de Raquel Revuelta, quien se mostró de lo más emocionada y orgullosa.

Así, la empresaria posó feliz con sus hijos, su madre y su pareja tras recibir la medalla de Sevilla. Raquel Revuelta presumía de familia a la salida de los premios y no dudaba en posar junto a esta mostrando la buena sintonía que hay entre todos. Luis García Bahamonde no dudaba en mostrar todo su apoyo y orgullo hacia su pareja. Revuelta confesó la alegría que sentía: "Es un día muy importante, un honor muy grande". Además, aseguró que "es una medalla compartida con todo mi equipo porque sin él probablemente no estaría aquí".