Julio Iglesias sufrió lesiones tras una caída en su casa

| Con motivo de sus 77º cumpleaños, que celebró ayer, Julio Iglesias dio una entrevista a su amigo el periodista Fernando Ónega donde explicó cómo se encuentra después de que se hiciesen públicas unas imágenes del cantante este verano caminando con dificultad y ayudado por dos mujeres en su villa de Punta Cana, en República Dominicana. "He estado hecho una mierda con el tobillo y con la pierna derecha porque me caí en un pequeño puentecito que tengo en la casa. Menos mal que me caí a la arena de la playa y entonces no fue tan fuerte", dijo el artista, que asegura que ya esta "perfectamente recuperado".

Así lo contó ayer al diario digital 65yMás.com. "La caída me tuvo entre un mes y medio y dos meses sin poder andar, y después cogí dos mulatas (risas) y me fui a bañar ese día, de ahí las fotos. Pero estoy muchísimo mejor. Ahora me voy a hacer las fotografías sin traje de baño", bromeó.

También contó que prevé "una gira mundial importante" que pase también por Europa y España, pero está "a expensas de que en el 2021 la gente tenga la libertad de poder ir a las conciertos". En este sentido, sobre la crisis sanitaria, añadió: "Tengo esa pequeña revolución en el alma, de explicar lo importante que es para nuestros hijos y nietos que cuiden a sus padres y abuelos".