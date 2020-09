Rivera: "Lucía duerme ocho horas"

Albert Rivera ha vuelto a la vida pública tras el nacimiento, a primeros de junio, de Lucía, su hija con la cantante Malú. El exlíder de Ciudadanos regresa para presentar su libro "Un ciudadano libre", editado por Espasa, donde, entre otras muchas cosas, relata cómo vivió los meses previos a los comicios en los que Cs pasó de 57 escaños en el Congreso de los Diputados a tan solo diez. Estos días le veremos haciendo bolos en varios programas de televisión.

De esta manera, Rivera ofreció ayer una rueda de prensa en la Casa América, en Madrid, donde explicó que la debacle que sufrió el partido en las elecciones generales del pasado noviembre no fue por haberse negado durante meses a pactar con Pedro Sánchez, sino por ofrecerle un acuerdo in extremis y por no haber explicado mejor a los votantes que el líder del PSOE nunca quiso un pacto con Ciudadanos.

Política al margen, el ex dirigente político aseguró durante su comparecencia que "ahora que cambio pañales no tengo tanto tiempo para leer internet y estar tan al día de la actualidad". También aseguró que su hija, Lucía, "duerme ocho horas seguidas desde el segundo mes". Una gran suerte y también curioso porque los bebés de meses se despiertan cada tres o cuatro horas para comer.