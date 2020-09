Paula Echevarría y Sara Carbonero pasean su amistad

A pesar de todas las especulaciones que ha habido en los últimos tiempos sobre una crisis matrimonial entre Sara Carbonero e Iker Casillas, la periodista cada vez que sube contenido a sus redes sociales, se muestra de lo más feliz posible. En esta ocasión, la que fuera presentadora de los deportes en Telecinco ha tenido un plan para el sábado noche que nos ha dejado con la boca abierta y nos ha dado un envidia mortal.



Sara ha quedado con Paula Echevarría y demás amigos para disfrutar de la noche del sábado y así, olvidar la pandemia del Covid. Las dos amigas han colgado fotografías en sus historias de Instagram, pero Echevarría ha sido la que ha compartido con todos sus seguidores una fotografía frente al espejo que refleja lo bien que se lo pasaron.





Y es que como no puede ser de otra manera, parece que hubolo habido y por haber en un fiesta entre amigas. Lo que no sabemos es si Iker Casillas y Miguel Torres también estuvieron en dicha fiesta ya que ellos no salen en las imágenes. Aunque como bien sabemos, son menos dados a posar en las fotografías y quizás les dieran el espacio que necesitaban para despejarse y soltarse la melena.