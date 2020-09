Blanca Suárez rueda con su excuñado

Blanca Suárez es una de las actrices más demandadas del panorama internacional tanto por su profesionalidad delante de las cámaras como también por su manera de transmitir y hacer vibrar a los espectadores con cada uno de sus papeles.

Ahora, la actriz nos ha confesado cómo será su próxima aparición en el Festival de Cine de San Sebastián, que empieza en pocos días, junto a su pareja Javier Rey. "Obviamente estará Javier, Pablo Molinero, María Pedraza, Carlos Cuevas, si no recuerdo mal vamos seis personas del reparto y equipo técnico también", apunta Suárez.

En cuanto a cómo está siendo grabar con su excuñado, Óscar Casas, en un nuevo proyecto para una de las plataformas de series y películas internacionales, comentó que "somos un grupo muy peculiar pero creo que siendo todos tan diferentes encajamos muy bien, creo que somos un grupazo".

Al hablar sobre cómo ha vivido ella los meses de confinamiento provocado por la pandemia del coronavirus, Blanca está convencida de que "es necesario mirarse al espejo y no mimetizarse con todo lo que está pasando". Admite también que "no voy a mentir, no he estado todos los días arreglada en casa, intentaba estar en chándal por lo menos para no estar todo el día en pijama".

Después de todo este tiempo encerrada, la actriz prefiere pensar en positivo por lo que asegura que se niega "a pensar ahora que se me ha pasado casi un año de mi vida en el que todos hemos dejado de trabajar, hemos dejado de ver a la gente que queremos... en el tiempo que he estado en casa he intentado que cada día contase".

Asimismo, añade que "ahora mismo intento tener memoria y que la gente que me rodea la tenga. Es bueno y necesario adaptarse a las nuevas circunstancias pero hay veces que el ser humano tiene la memoria muy frágil, se nos olvida mucho lo que hemos pasado hace nada".